Vendita online materiale elettrico: un mercato che non conosce crisi

Milano, 18 febbraio 2023 – Quello della vendita online materiale elettrico è un settore che, come dimostrano i dati che andremo a confutare nel corso di questo approfondimento, non conosce crisi. Parliamo di un mercato dinamico e in continua evoluzione che, tra l’altro, gode anche del progressivo aumento del bisogno di dispositivi elettronici sia in ambito privato che professionale.

Per questo stiamo assistendo alla sempre maggior diffusione del negozio online materiale elettrico, un punto di riferimento per decision maker aziendali e consumatori privati. Le vite di tutti ormai vertono verso un progressivo aumento dei consumi di dispositivi elettronici, capaci di migliorare il comfort abitativo, ottimizzare i processi lavorativi e, soprattutto, tenere d’occhio i consumi in ottica sostenibile. È per questo che anche la vendita online materiale elettrico risulta direttamente coinvolta in un così grande e importante percorso di crescita.

I dati di mercato secondo GfK

Le ragioni che si celano dietro questi flussi di crescita sono contenute in una serie di indagini di settore condotte da GfK e riprese da importanti testate nazionali come il Sole24Ore. In particolare dai dati emerge come il settore dell’elettronica abbia favorito la crescita dei punti vendita tradizionali e virtuali grazie alla capacità di superare una serie di difficoltà tra cui la crisi del chip e quella del reperimento delle materie prime.

Per un qualunque negozio di elettronica online, infatti, i mesi trascorsi sono stati molto complicati soprattutto da un punto di vista logistico e di organizzazione dei magazzini. La ragione riguarda il periodo successivo al lockdown, durante il quale le grandi riaperture hanno causato un’impennata improvvisa della domanda di beni di consumo sia sul mercato consumer che su quello business.

In economia l’aumento di domanda corrisponde a una progressiva scarsità dei beni e, quindi, a un aumento generalizzato dei prezzi. Questo è, per sommi capi, lo scenario economico in cui le aziende operanti nel settore economico hanno dovuto portare avanti i propri affari. Ciò nonostante dai dati emerge un aumento del 9,2% delle vendite e un valore di mercato pari a 17,5 miliardi di euro: dati ben lontani da quello che si potrebbe definire un flop.

Il negozio di elettronica online tra clienti B2B e B2C

Un altro importante cambiamento che ha favorito la crescita di questo settore è quello che ha riguardato l’arrivo di nuovi clienti, sia B2B che B2C: i millennial. Stiamo parlando di una generazione molto più propensa di quella precedente agli acquisti online, sia con finalità private che aziendali. Questo aspetto non è da sottovalutare perché, solo dieci anni fa, le transazioni commerciali in ambito elettronico avvenivano con forme di contrattazione molto differenti: fiere di settore, vendita in loco, invio di cataloghi cartacei ecc.

Oggi il successo del negozio di elettronica online si fonda proprio sulla eccezionale capacità di saper rispondere efficacemente alle esigenze dei compratori. Di conseguenza la vendita online di materiale elettrico non è più solo una moda passeggera ma una vera e propria consuetudine consolidata, anche in un ambito notoriamente più diffidente al web: quello B2B.

L. M.