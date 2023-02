(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 febbraio 2023 – Milano Design Week, l’appuntamento imperdibile nel calendario nazionale e internazionale dei tanti appassionati, addetti ai lavori ed esperti di design, torna come da tradizione dal 17 al 23 aprile, confermando Milano come capitale mondiale di un settore in continua trasformazione e rinnovo. Immancabile, come ogni anno, tra i più attesi protagonisti del Fuorisalone: Tortona Design Week.

Con una veste inedita e una proposta di comunicazione mirata a riunire e raccontare le realtà della zona di Tortona, Tortona Design Week, per la prima volta in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata Double Malt, presenta per l’edizione 2023, Future to Share: un progetto ambizioso per farsi insieme pionieri di un futuro da scrivere nell’ottica della condivisione e dell’inclusività.

Dalla semplicità del desiderio di ricominciare a costruire il nostro domani insieme, nasce la necessità di fare della tecnologia, dell’innovazione e della circolarità, i capisaldi su cui riprogrammare la nostra quotidianità, valorizzando l’autoproduzione e la manifattura urbana sostenibile.

La nota manifestazione che da oltre un decennio riunisce le eccellenze del design nazionale e internazionale nell’area di Tortona, vedrà quest’anno la partecipazione di TCL, Nardi, IKEA, Lexus, YOOX, Delta Light, Decor Lab, Lechler, Festool, Triumph Design, Officina 14, Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main, The Keio University Graduate School of SDM, Freehand Furniture Co., Noroo Group, Anguleris, ILCA, nhow Milano e Zip Zone Events. Ad animare l’intera zona e farne una tappa di riferimento per il numeroso pubblico atteso, ci sarà come sempre un ricco programma di installazioni, mostre, eventi e non solo.

Tortona Design Week rinnova, infatti, il proprio impegno nella formazione e nel rendere, quanto più possibile, anche i visitatori protagonisti del progresso a cui, insieme, si lavora. Grazie al supporto e alla collaborazione dei brand coinvolti, esperti del settore terranno workshop e incontri di formazione con l’obiettivo di fare dell’audience uno spettatore competente e critico nei confronti del presente.

Con l’ambizione di creare nuovi valori, coinvolgere ed educare, Future to Share è apprendimento e costruzione del cambiamento.