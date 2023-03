Incidente in montagna a Edolo: 24enne precipita e muore nei pressi della Cascata della Madonnina, Val d’Avio

(mi-lorenteggio.com) ALTA VALLE CAMONICA (BS), Edolo, 1 marzo 2023 – Intervento nella mattinata di oggi, mercoledì 1 marzo 2023, per la V Delegazione del Soccorso alpino bresciano. I tecnici della Stazione di Edolo sono intervenuti per un ragazzo di 24 anni precipitato nei pressi della Cascata della Madonnina, in Val d’Avio, territorio del comune di Edolo. L’attivazione da parte della centrale è arrivata poco prima delle 10:30. Sono intervenuti anche i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Sul posto per le operazioni di recupero l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e l’elisoccorso di Trento. L’intervento è terminato nel primo pomeriggio con il rientro delle squadre.

