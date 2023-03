CUSANO MILANINO: PLASTICA E LATTINE SI CONFERISCONO SOLO IN SACCHI GIALLI TRASPARENTI

(mi-lorenteggio.com) Desio, 3 marzo 2023. Da lunedì 6 marzo 2023 nel Comune di Cusano Milanino la frazione multimateriale leggera, quindi plastica ed alluminio, sarà conferibile solo utilizzando sacchi a perdere trasparenti edi colore giallo. L’esposizione con il bidone carrellato giallo non sarà più consentita.

Questa iniziativa è stata presa dall’Amministrazione Comunale, in accordo con Gelsia Ambiente, in seguito alle numerose segnalazioni inerenti a materiale estraneo rinvenuto tra i rifiuti presenti all’interno dei bidoni carrellati. L’impiego del sacco, infatti, consente all’operatore addetto alla raccolta di visionare con più facilità il suo contenuto e, sollevandolo, capire se all’interno sia presente del materiale non idoneo.

Si rammenta che il conferimento di materiali o di plastiche non conformi alla raccolta,

compromette il successivo ciclo di recupero, aumentando la probabilità che la plastica non venga valorizzata dal consorzio COREPLA (che già sta applicando penali con costi altissimi per lo smaltimento dei rifiuti non conformi), con relativo inevitabile aumento della TARI per i cittadini.

Pertanto, a partire dal 6 marzo tutti i bidoni carrellati gialli, dove utilizzati, dovranno essere

rimossi dalle strade e il rifiuto multimateriale leggero dovrà essere esposto esclusivamente in

sacchi gialli trasparenti. Nessuna modifica sarà prevista laddove già utilizzato il sacco trasparente giallo se non la dovuta attenzione nel conferimento.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964, il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.

V.A.