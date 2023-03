Pavia. Non vuole pagare il biglietto e accoltella l’autista e fugge, preso a Milano Rogoredo

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 14 marzo 2023 – Stamane, intorno alle ore 9.00, in viale Trieste, nell’autostazione di Autoguidovie un uomo ha cercato di salire su un bus senza pagare il biglietto. L’autista, un uomo di 36 anni è intervenuto, ma, l’uomo ha estratto un coltello colpendolo alle gambe. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e un’ambulanza della Croce Rossa, che ha soccorso l’autista ferito, che è stato trasportato in codice verde al Policlinico San Matteo di Pavia. Nel frattempo, il malvivente si è dato alla fuga prendendo un treno per Milano. Ma, gli agenti della Polizia Ferroviaria, in base alla descrizione dell’uomo fornita, sono riusciti a fermarlo a Milano nella stazione di Rogoredo con l’accusa di lesioni e interruzione di pubblico servizio.

Redazione