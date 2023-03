(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 16 marzo 2023 – Poco prima delle ore 16.00, lungo al Vigevanese, nel tratto adiacente alla località Mirabella, al passaggio a livello, per una dinamica ancora in fase di accertamento, un uomo di 78 anni è stato investito mentre era in bici, riportando gravissime ferite. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica, mentre da Milano è giunto l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in codice rosso in ospedale al Niguarda.

V. A.