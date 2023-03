CASA. DAL 20 AL 22 MARZO IL FORUM DELL’ABITARE A BASE MILANO

Milano, 18 marzo 2023 – Tre giorni di dibattiti, iniziative e workshop con rappresentanti delle istituzioni, professionisti, comitati, sindacati e ospiti internazionali.

Da lunedì 20 a mercoledì 22 marzo il Comune di Milano organizza, in collaborazione con MM Spa e con il sostegno di Fondazione Cariplo, il “Forum dell’Abitare” che si terrà presso gli spazi di Base Milano in via Bergognone 34.

L’iniziativa vuole essere un’occasione di discussione aperta alla città e ai suoi protagonisti rispetto ai temi che riguardano l’abitare. Per questo sono stati invitati a confronto numerosi stakeholder tra cui diversi professionisti, rappresentanti di categorie, accademici, sindacati e comitati inquilini in modo da avere il più ampio contributo possibile rispetto ai temi che saranno al centro del forum.

Nel corso dell’apertura del Forum dell’Abitare, prevista per lunedì 21 marzo alle ore 11 – a cui parteciperanno il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran, la Presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi, il Prefetto di Milano Renato Saccone, il Vicario Episcopale dell’Arcidiocesi di Milano Luca Bressan, la Vicesindaca della Città Metropolitana di Milano Michela Palestra e il Direttore della Direzione Casa del Comune di Milano Franco Zinna – sarà presentata “Una nuova strategia per la casa”, il documento di visione strategica triennale redatto dal Comune di Milano che dovrà poi essere approvato dal Consiglio Comunale di Milano.

Maggiori dettagli sul programma della manifestazione alla pagina https://www.forumabitaremilano.it/il-programma/