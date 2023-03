Varenna. Incidente mortale lungo la SP 72, deceduto centauro 64enne

(mi-lorenteggio.com) Varenna, 19 marzo 2023 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.30, lungo la SP 72 in località Fiumelatte, è avvenuto un incidente tra una moto e un veicolo. Quattro le persone coinvolte, che sono state soccorse dai Vigili del Fuoco, dal personale sanitario di due ambulanze e di due automediche oltre che da quello dell”elisoccorso, giunto da Sondrio. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto stradale, hanno temporaneamente chiuso la provinciale. Grave il bilancio: un uomo di 64 anni è deceduto sul colpo, mentre, le altre persone ferite, una donna di 62 anni, una donna di 62 anni e un’altra persona sono state trasportate, una in codice rosso in ospedale a Varese, una in codice giallo e una in verde all’ospedale di Lecco.

Redazione