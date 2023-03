Basiglio, imprenditore russo evade dai domiciliari dopo il via libera all’estradizione

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 23 marzon2023 – E’ evaso dai domiciliari Artem Uss, imprenditore russo 40enne e figlio del governatore di Krasnoyarsk, nei cui confronti la Corte di Appello di Milano aveva dato il via libera all’estradizione negli Stati Uniti 48 ore fa. L’uomo avrebbe manomesso il braccialetto elettronico per poi sparire. I carabinieri, infatti, una volta ricevuta la segnalazione, non hanno trovato nessuno in casa. Artem Uss era stato arrestato all’aeroporto di Malpensa il 17 ottobre 2022.