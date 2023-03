Colomba in Villa a Usmate Velate

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 27 marzo 2023 -Degustazioni gratuite di colombe e vini, bancarelle con idee regalo, giochi gonfiabili per bambini: il Comune di Usmate Velate, in collaborazione con l’associazione territoriale di Vimercate di ConfCommercio, propone per domenica 2 aprile “Colomba in Villa”, il gustosissimo evento ad ingresso gratuito giunto ormai alla quarta edizione che verrà ospitato sul Piazzale antistante il Municipio (solo in caso di pioggia in Villa Borgia), in Piazza Pertini e lungo corso Italia. Non solo dolci: nell’asse centrale di Usmate avrà luogo l’esposizione di bancarelle a tema e di attrazioni per i bambini con sorprese speciali in grado di conquistare tutte le età.

Il clou, fin dalle prime ore del mattino, starà nella possibilità di concedersi un acquisto speciale in vista delle festività pasquali. Di fronte alla sede del Comune, verrà allestita la mostra della colomba artigianale d’autore, con la possibilità di acquistare prodotti di filiera certificata. Colombe, vino e cioccolato saranno gli elementi forti di un pomeriggio che vedrà a Usmate Velate le più rinomate pasticcerie della Brianza, oltre alle eccellenze produttive comunali.

“Colomba in festa” offrirà inoltre la straordinaria possibilità per partecipare a laboratori e per confrontarsi con i Maestri di Confcommercio Vimercate che esporranno (e condivideranno con il pubblico) il frutto della loro esperienza e capacità professionale.