Dal 17 al 23 aprile ritorna la Brera Design Week nella Brera Design District: ecco tutte le iniziative

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 marzo 2023 – Il futuro è adesso, dargli forma e significato è una priorità. Questa la premessa su cui si struttura la 14esima edizione di Brera Design Week, in programma dal 17 al 23 aprile con oltre 240 eventi a calendario.

Edizione che segna ufficialmente il ritorno definitivo in presenza della manifestazione. Promuovendo il tema proposto da Fuorisalone, “Laboratorio Futuro”, Brera Design Week 2023 attiva una riflessione sulle sfide della contemporaneità, dando spazio a progetti e pratiche in grado di innescare azioni di cambiamento. Il futuro non è qualcosa di astratto e immateriale, ma si costruisce con la qualità del nostro presente.

Per rispondere alle sfide di domani, il design è uno strumento prezioso: la settimana più importante per il mondo del progetto è il palcoscenico di idee e soluzioni creative e innovative di forte impatto. “Laboratorio Futuro” è un momento di analisi e sperimentazione per tradurre le sfide di oggi in opportunità per domani.

Brera Design Week 2023 sarà una lente sulle tematiche di attualità che più interessano la design industry, dall’innovazione dei materiali alla circolarità, passando per le nuove sfide di mercato tra esperienza online e offline, con un occhio di riguardo per le modalità inedite per coinvolgere e raccogliere l’interesse delle nuove generazioni.

Il progetto è a cura di Studiolabo, agenzia e studio creativo formato da un team di professionisti specializzati in design della comunicazione, dal digital marketing al concept e graphic design, dalla progettazione web al design strategico.



“Gli eventi e le installazioni di Brera Design District contribuiscono a impreziosire il palinsesto della Milano Design Week, che torna in città dal 17 al 23 aprile. Un appuntamento importante per gli addetti ai lavori, ma anche per i semplici appassionati: un’iniziativa che apre il mondo del design alla città tutta, avvicinando le cittadine e i cittadini alla bellezza e alla genialità di idee e alla cultura del progetto. Il design non solo è un pilastro del nostro Made in Italy, ma è un settore fondamentale grazie a cui la nostra città è riconosciuta in tutto il mondo, capace di generare nuove idee, lavoro, sviluppo del territorio. Anche con le iniziative del Brera Design District, uno dei distretti più importanti della Design Week, valorizziamo così il saper fare e l’ingegno italiano, la sostenibilità e l’economia circolare”, dichiara ​​Alessia Cappello, Assessora al Lavoro e Sviluppo Economico con deleghe a Moda e Design del Comune di Milano.

Main sponsor

Valcucine, azienda conosciuta in tutto il mondo per le cucine dell’alto di gamma,è Main Sponsor di Brera Design Week. Da oltre quarant’anni Valcucine si distingue nel settore mettendo in primo piano benessere, innovazione, sostenibilità e durata senza tempo.

Grand Seiko è Official Timekeeper della kermesse: un sodalizio che dal 2023 continuerà fino all’edizione 2025 come parte di una strategia rivolta all’Europa, mercato strategico per il brand, che a giugno del 2020 ha inaugurato la prima boutique monomarca europea a Parigi firmata dal celebre architetto Kengo Kuma.

Progetti speciali e iniziative culturali

TRAME: un’installazione interattiva pensata negli spazi dell’Acquario Civico di Milano

Ci sono cambiamenti che sono complessi da comprendere solamente con la ragione e che diventano più chiari se si lascia libero spazio all’intuizione. Trame è l’esercizio interattivo-percettivo che Stark, azienda leader nella produzione di installazioni multimediali e interactive experience, dedica al tema di Fuorisalone 2023: Laboratorio Futuro. L’essere umano si riscopre attore tra gli attori come parte integrante della comunità biologica il cui moto, intrecciato e condiviso, consente l’abitare degli esseri viventi stessi. Stark fa proprio questo concetto di co-autorialità, proponendo un’esperienza di interazione a più voci. Le mani guidano gli effetti nello spazio, trasformato però anche dalle azioni di altri “attori” che intervengono ad alterare ciò che ci circonda. L’opera, per mezzo di un’installazione sonora e visuale interattiva, invita ad affidarci ad una comprensione olistica e percettiva, riflettendo su come le nostre azioni, per quanto consapevoli, si intrecciano necessariamente con quelle provenienti da altre vite, tessendo la narrazione creativa che accade ad ogni incontro. Nell’aura suggestiva dell’Acquario Civico di Milano, la collaborazione con le architette Alice Buroni e Gloria Lisi insieme ad Alex Buroni, ha portato Stark a sperimentare questa esperienza in un laboratorio condiviso, proponendo un tuffo nelle meravigliose metamorfosi che le relazioni tra gesti sanno originare.

Stark, ℅ Acquario Civico di Milano, Viale Gadio, 2, Milano

glo™ for art presenta AGOSTINO IACURCI “DRY DAYS, TROPICAL NIGHTS”

glo™ insieme ad Agostino Iacurci presenta “Dry Days, Tropical Nights”. Una grande installazione in largo Treves che invita lo spettatore a guardare come potrebbe diventare il nostro Pianeta e a costruire un domani migliore tutti insieme. Dry Days, Tropical Nights segna una delle tappe del progetto artistico itinerante glo™ for art, nato per sostenere l’arte e diffondere la cultura, favorendo la democratizzazione dell’esperienza artistica.

glo™ for art, ℅ Palazzo Treves, Largo Treves, 1, Milano

ALIVE IN TIME by Grand Seiko

Grand Seiko, official timekeeper di Brera Design District, lancia il progetto ALIVE IN TIME, uno spazio esperienziale dedicato alla riscoperta del valore del tempo. Il percorso si apre con un giardino zen, ricreato all’interno della location, che celebra il valore della ritualità nella cultura giapponese proponendo la cerimonia del tè in una stanza in pieno stile nipponico. Per tutta la settimana i visitatori potranno vivere l’esperienza esclusiva di veder nascere un’opera artistica contemplare i gesti e l’espressione della creatività accomodandosi su cuscini posti sul pavimento. Avranno luogo inoltre workshop su prenotazionein cui poter approcciare la cultura giapponese attraverso differenti tecniche: Shodo, calligrafia giapponese, Ikebana, l’arte giapponese di allestire i fiori, e Origami, l’abilità di ottenere figure piegando la carta applicata. Il viaggio attraverso le stanze della “Casa Grand Seiko” conduce alla rivelazione della produzione del brand orologiero: 14 spettacolari vetrine faranno da sfondo alla presentazione delle collezioni. Infine, ci sarà un temporary store, attivo solo dal 17 al 23 aprile, realizzatoin collaborazione con Verga 1947, partner del brand.

Grand Seiko, ℅ InStyle, Via Palermo, 16, Milano

Valcucine presenta “Ecosophìa”

In occasione della Milan Design Week 2023, Valcucine presenta “Ecosophìa”. Eco da Ecosostenibilità, Sophìa da conoscenza. Una riflessione su come Valcucine immagina il presente ed il futuro dell’architettura e del design della cucina, in relazione ai valori di sostenibilità ed innovazione che da sempre sono parte integrante dell’identità aziendale. L’azienda presenta così i nuovi layout di cucine, i caratteristici “Elementi Speciali”, diventati tratto distintivo e simbolo di continua innovazione, le nuove “aperture magiche”, associate all’utilizzo di nuovi materiali e finiture in legno, pensate per regalare un senso di calore al tipico design high tech. Parallelamente al risultato di collaborazioni interne, Valcucine presenta anche il frutto di laboratori esterni con importanti realtà legate al mondo del design come Domus Academy e ISIA.

Valcucine, Corso Garibaldi, 99, Milano

Signature Kitchen Suite – “TRUE TO FOOD LAB”

All’interno del suo iconico showroom milanese, il brand di elettrodomestici da incasso di alta gamma si fa portavoce dell’innovazione virtuosa di tutta filiera agroalimentare, dalla produzione, alla conservazione fino al consumo del cibo di qualità, attraverso un percorso esperienziale e interattivo dalla forte valenza tecnologica.

Signature Kitchen Suite, Via Manzoni, 47, Milano

FENIX® – “Surfaces with a View – unconventional of matter stories”

Il progetto “Surfaces with a View” apre gli spazi di FENIX Scenario alla collettività, trasformando lo showroom di Foro Buonaparte in un grande teatro che si estende anche all’esterno. Le vetrine diventano palcoscenici rivestiti con materiali dai ricercati abbinamenti cromatici, dando vita a un ambiente di interazione e inclusione. In occasione del 10° anniversario di FENIX, va in scena il futuro delle superfici e dei materiali proposti dall’azienda raccontando modi futuri di concepire spazi che coniugano retail, arte e intrattenimento.

Design di Zanellato/Bortotto insieme a Musa.

FENIX Scenario, Via Quintino Sella 1, angolo Foro Buonaparte, Milano

Light – Floating Reflection. Ingo Maurer Porta Nuova emozione.

Ingo Maurer sceglie un luogo inatteso di Brera Design District, i Caselli di Porta Nuova, per un grande evento aperto alla città che sancisce un nuovo capitolo per l’azienda, dopo la scomparsa del suo celebre fondatore.

I punti di forza della collezione attuale e le novità saranno i protagonisti di un’imponente installazione luminosa con un allestimento di grande impatto scenografico: un tappeto lungo circa 30 metri dipinto con colori fluorescenti attraverserà l’arco, su cui si librerà in aria una superficie di materiale riflettente sostenuta da una struttura di corde. L’effetto sarà un’esplosione di colori, da vivere di giorno, ma anche di notte.

Ingo Maurer, Caselli11/12, Piazzale Principessa Clotilde, Milano

SolidNature presenta “Beyond the Surface”

SolidNature approda nel cuore di Brera, in via Cernaia 1, occupando uno degli spazi più intimi e segreti del distretto. All’interno sarà esposta una raccolta di creazioni in pietra su misura disegnate da vari designer, tra cui Sabine Marcelis, l’artista iraniana Bita Fayyazi e altri.

L’installazione guiderà i visitatori attraverso un paesaggio onirico immersivo, progettato da OMA, che traccia un parallelo tra la formazione e l’estrazione della pietra e la realizzazione dei sogni.

SolidNature, Spazio Cernaia, Via Cernaia, 1, Milano

Solferino 28

Corriere della Sera con Living e Abitare apre per la prima volta le porte del suo storico palazzo di via Solferino 28 per ospitare nel grande cortile interno l’installazione multimediale Elevators, progettata dallo studio milanese Migliore+Servetto: due ascensori, torri traslucide e colorate, macchine sceniche per un metaforico e immersivo viaggio nel tempo, attraverso i temi della mobilità e della sostenibilità. Un’ampia lounge darà l’opportunità di rilassarsi dopo l’esperienza e di contemplare l’imponenza architettonica dell’edificio firmato da Beltrami. Al contempo pagine del Corriere della Sera e una selezione di copertine storiche di Living e Abitare saranno proiettate sulla facciata di via Solferino in un’altra spettacolare installazione che celebrerà il legame tra giornale reale e quello virtuale.

Sede del Corriere della Sera — Via Solferino, 26, Milano

Shift Craft: mostra dell’Artigianato Coreano a Milano 2023

Attingendo a prospettive e tecniche plasmate dalle caratteristiche regionali della Corea, la mostra trasmette la melodia unica della sensibilità artigianale coreana e promuove una visione del domani in varie variazioni liberate dalla saggezza convenzionale e dalle leggi del settore artigianale. I 20 artisti artigianali rappresentativi della Corea, attivi in vari campi tra cui, ceramica, metallo, legno, vetro, lacca e pittura con l’utilizzo di oggetti antichi come il ferro da stiro, dimostrano le possibilità di passare dalla tradizione alla trasmissione e dall’adattamento all’applicazione, attraverso dieci diverse interpretazioni artistiche. All’inizio di un lungo viaggio per creare una nuova autenticità basata sulle tradizioni del passato, ci auspichiamo che questa mostra amplia gli orizzonti della bellezza artigianale coreana.

KCDF – Korea Craft & Design Foundation, ℅ Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio, 5, Milano

House of Switzerland

House of Switzerland Milano: dove incontrare l’innovativo Design svizzero. Come risponde la scena del design svizzero alle sfide contemporanee? La mostra collettiva “Urgent Legacy” presenta le risposte innovative e sostenibili di designer emergenti, studi indipendenti, marchi affermati e istituzioni dei settori della formazione e della ricerca svizzeri. House of Switzerland Milano è un progetto congiunto di Presenza Svizzera presso il DFAE e della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia.

House of Switzerland, ℅ Casa degli Artisti, Via Tommaso da Cazzaniga, angolo, Corso Garibaldi, 89/A, Milano

Visionnaire presenta “L’impero dei sensi”

Un racconto sinestetico nato da una visione di Studiopepe per raccontare una piccola capsule di tre pezzi: una poltrona Shibari, un sistema di illuminazione Parade e una coppia di specchi Blanche. La collezione, così come l’installazione immersiva che si terrà durante la Milano Design Week 2023 negli spazi della Wunderkammer – presso Visionnaire Design Gallery – è dedicata ai sensi come strumenti di conoscenza del mondo. I rivestimenti sono tattili e i colori nelle nuance della pelle. L’esperienza visiva dell’allestimento sarà arricchita da una performance di danza e dai contributi visivi dedicati ai cinque sensi.

Visionnaire, Piazza Cavour, 3, Milano

Design Variations 2023

Design Variations 2023, la manifestazione curata da MoscaPartners, presenterà Breath, l’opera site-specific sulla facciata del Circolo Filologico Milanese, progettata dallo studio Zaven. L’opera è caratterizzata da un’estrema pulizia formale ed è realizzata utilizzando una speciale membrana siliconica. Queste figure grafiche si pongono come spunto di riflessione sul design non più incentrato soltanto su una ricerca estetica dei prodotti ma come strumento di un approccio multidisciplinare, asse portante del sistema economico e sociale e portatore di innovazione.

Design Variations 2023, ℅ Filologico Milanese, Via Clerici, 10 | Palazzo Visconti, Via Cino del Duca, 8, Milano

Casa Mutina

Mutina presenterà un progetto di grande sperimentazione sulla superficie ceramica che prende vita attraverso la collaborazione con Patricia Urquiola, una presenza consolidata nel team Mutina, e con Michael Anastassiades, che inaugura così un nuovo percorso con l’azienda. Gli elementi delle nuove collezioni verranno esposti all’interno di Casa Mutina Milano attraverso un allestimento speciale disegnato dai designer in cui le superfici dialogano con gli ambienti in un continuo scambio di suggestioni.

Casa Mutina Milano, Via Cernaia, 1/A, Milano

Grohe

GROHE presenta Health Through Water e crea un’esperienza unica e multisensoriale nel cuore di Milano per il lancio del sub-brand premium GROHE SPA, celebrando la sua passione per l’acqua attraverso un’installazione che riflette la splendida architettura della Pinacoteca di Brera. Quattro ambienti immersivi rivelano l’elegante ed innovativo design del bagno: la rubinetteria stampata in metallo 3D, le collezioni Atrio Private Collection e Allure Brilliant, le finiture di tendenza GROHE Colors e le soluzioni doccia del brand.

Grohe, ℅ Pinacoteca di Brera, Via Brera, 28, Milano

Veuve Clicquot La Grande Dame 2015 by Paola Paronetto

Veuve Clicquot presenta il Millesimato 2015 de La Grande Dame, insieme a una collezione di nuovi coffret creati dalla vivace immaginazione della designer italiana Paola Paronetto. Nel cuore di Brera, presso la Galleria Michel Leo, prenderà vita, per l’intera settimana, l’atelier dell’artista, dove scoprire, degustare e acquistare La Grande Dame 2015, dialogare con l’artista, personalizzare il proprio charme dedicato a questa cuvée e partecipare ad appuntamenti speciali.

Veuve Clicquot, ℅ Galleria Michell Leo, Via Castelfidardo, 2, Milano

Lanerossi presenta “Campanule takeover”

Icona nella storia dell’interior e textile design italiano, Lanerossi conferma la partecipazione alla Design Week 2023 che, per la prima volta, la vedrà protagonista del Brera Design District con un evento nel proprio store in via Mercato. Un’installazione site-specific, pensata come un’esperienza immersiva nel mondo creativo di Lanerossi che, per l’occasione, incontra il segno inconfondibile della designer Elena Salmistraro, la quale firma per l’azienda una nuova collezione di accessori tessili.

Lanerossi Milano, Via Mercato, 5, Milano

STIGA presenta “My Patch of Green”

Da oltre 100 anni, il gruppo STIGA porta innovazione nel mondo del giardinaggio. Per la prima volta al Fuorisalone, STIGA offrirà un’esperienza sensoriale immersiva, dove la natura prende vita attraverso la tecnologia. Con “My Patch of Green”, STIGA sottolinea l’importanza della cura del proprio giardino. Perché ogni spazio di verde, grande o piccolo che sia, fa parte del ciclo vitale di un ecosistema complesso e in continuo movimento, che va tutelato, quello del nostro pianeta.

STIGA, ℅ Denis, Via Statuto, 16, Milano

Cotto d’Este presenta “The Secret Garden”

A 30 anni dalla fondazione, Cotto d’Este presenta The Secret Garden, l’installazione che trasformerà lo showroom di Piazza Castello in un luogo onirico e immaginario, dove sculture ceramiche e scenografiche pareti verdi daranno accesso a nuovi mondi, fatti di materia e architettura. Una metafora delle svariate opportunità progettuali e creative e uno spazio di sosta e di relax per i visitatori, grazie a volumi minimali realizzati in grès e che saranno a disposizione del pubblico.

Cotto d’Este Showroom Milano, Piazza Castello – angolo Via Quintino Sella, 5, Milano

Loro Piana Interiors presenta “Apacheta” di Cristián Mohaded

Loro Piana Interiors presenta alla Milano Design Week “Apacheta”, il nuovo progetto dell’artista e designer argentino Cristián Mohaded, attraverso un’installazione all’interno del Cortile della Seta, presso l’headquarter di Loro Piana a Milano. I paesaggi ricchi di contrasti dell’Argentina hanno ispirato il mondo onirico creato da Mohaded, in cui dodici torri realizzate con tessuti Loro Piana Interiors si ergono dal suolo e abbracciano gli arredi progettati dal designer.

Loro Piana, Cortile della Seta, Via della Moscova, 33, Milano

Molteni&C

In occasione della Milano Design Week, apre le porte la nuova Boutique Molteni&C di Via Solferino angolo Via Pontaccio: una nuova veste per lo storico spazio espositivo, che si amplia e si rinnova in un progetto firmato dall’architetto e direttore creativo Vincent Van Duysen. Lo store ospita le nuove collezioni 2023, tra le quali l’elegante tavolo Mateo, disegnato da Van Duysen. Protagonista dello spazio anche la prima collezione Molteni&C|Outdoor, coordinata dallo stesso direttore creativo ed interpretata da alcuni dei più importanti designer contemporanei.

Molteni&C, Via Solferino ang. Via Pontaccio, Milano

Rethink! Service Design Stories | Designing fair service ecosystems.

Rethink! Service Design Stories è il primo festival italiano dedicato ai temi del Service Design e dell’innovazione volto a costruire un’arena pubblica in cui esperti, imprese, istituzioni pubbliche possano incontrarsi, discutere e creare nuove idee e reti. Il festival, nato nel 2017, è prodotto e promosso da POLI.design – Politecnico di Milano ed è giunto alla sua VII edizione. Il 20 aprile 2023 dalle 12 alle 21 presso Spaces Porta Nuova (Sala Archistar) a Milano, si discuterà di come il design dei servizi possa rafforzare e migliorare i processi di giustizia sociale, e dunque come relazionarsi ai temi legati all’equità, alle pratiche inclusive e partecipative, alla ridistribuzione del potere e delle risorse. Il passaggio a un’economia dominata dai servizi, necessita di una interconnessione forte con una prospettiva di giustizia sociale pervasiva per sostenere la transizione verso una società più sostenibile, nel senso più ampio del termine. Si tratta infatti di includere nelle pratiche, una particolare attenzione all’impatto dei servizi sugli ecosistemi più fragili, e sulla biodiversità che li compone.

Rethink! Service Design Stories, ℅ Spaces Porta Nuova, Bastioni di Porta Nuova, 21, Milano

Barber & Osgerby X Marsotto edizioni

Durante la Milano Design Week 2023, dal 17 al 23 Aprile, presso lo showroom in Largo Claudio Treves 2, Marsotto edizioni presenta una collezione di mobili in marmo firmata Barber e Osgerby. Per l’occasione sarà allestita una solo exhibition dedicata alla nuova famiglia di prodotti dallo stile essenziale e senza tempo, da sempre tratto distintivo del celebre studio londinese.

Marsotto Milano Showroom, Largo Treves, 2, Milano

Saint-Louis presenta: “Mostra Lumières”

Dal 18 al 23 aprile 2023 Saint-Louis invita la sua community di architetti/decoratori e il grande pubblico a scoprire la mostra Lumières (Luci), nel chiostro della chiesa di Santa Maria del Carmine. Questa mostra solleva un dialogo tra cristallo, suono e luci – dal lampadario senza tempo alla lampada portatile contemporanea. Progettate in collaborazione con lo studio NONOTAK, le installazioni luminose e sonore, firma artistica del duo, rivelano un aspetto innovativo di Saint-Louis.

Saint-Louis, ℅ Chiostro di Santa Maria del Carmine, Piazza del Carmine, 2, Milano

“Plywood is future”: Panguaneta offre un arredo urbano alla Brera Design Week per un futuro sostenibile

Il pioppo è (già) il futuro. Una materia prima di pregio e la sua filiera corta italiana si raccontano nelle panchine Pangua Panka: un’occasione per fare pausa nel cuore del Fuorisalone e riscoprire le nostre radici dove è già racchiuso il domani. Il compensato di pioppo è innovazione tecnologica, economia circolare, valorizzazione del territorio: le panchine danno forma al percorso di Panguaneta, azienda proiettata verso la Carbon Neutrality che parte dalla tradizione e investe in scelte responsabili secondo una visione sostenibile del futuro.

Panguaneta, ℅ Corso Garibaldi, 99 – ℅ Corso Garibaldi, 112 ang. Via Marsala, Milano

Brera Design Week:

appuntamenti e protagonisti del distretto

Quest’anno nel Brera Design District alcune delle firme più rinomate del design italiano e internazionale: Agostino Iacurci per glo™ for art; Zanellato/Bortotto per FENIX e Bolzan; Paola Paronetto per Veuve Clicquot; Studio Zaven per Design Variations; Matteo Cibic per STIGA; Cristián Mohaded per Loro Piana Interiors; Patricia Urquiola per Mutina; Patricia Urquiola e Michael Anastassiades per Mutina; Vincent Van Duysen per Molteni&C; Barber e Osgerby per Marsotto; Studio NONOTAK per Saint-Louis; Federico Peri per CEDIT Ceramiche d’Italia; Kees Dekker per Colmar; Andrea Steidl, Matteo Cibic, Duccio Maria Gambi, Daniele Galliano, Gianluca Cozzarolo e Stefano Del Vecchio per Delvis Unlimited; Carlo Ratti Associati e Italo Rota per INTERNI; Marialaura Irvine per Jaipur Rugs; Elena Salmistraro per Lanerossi; Federica Biasi e Gio Tirotto per Manerba; Sabine Marcelis e Bita Fayyazi per SolidNature; Claudia Comte per USM; Studio Lys, Matteo Thun & Antonio Rodriguez e David Lopez Quincoces per Zucchetti e KOS; Studiopepe per Visionnairee tanti altri.

Molte firme del design approdano in Brera scegliendo il distretto come vetrina del proprio showroom: LIU JO Living – Via Pontaccio, 19; V-ZUG Studio Milan – Via Fiori Oscuri, 3; Bolzan – Via Mercato, 3; Casalgrande Padana – Via Mercato, 1; Deco – The Italian Decking Company – Via Goito, 3; iDogi – Foro Buonaparte, 55; Bene Italia Showroom – Foro Buonaparte 53; Lanerossi – Via Mercato, 5.

Tra i brand nazionali e internazionali che hanno scelto Brera Design District come palcoscenico del loro evento segnaliamo: 3D Surface (℅ 3D Surface – Via Fiori Chiari, 12); 90X100 Ferro (℅ Casa YC WHYCI – Via Fiori Chiari, 12); Abet Laminati (℅ Temporary showroom – Corso Garibaldi, 44); ADAL (℅ Spazio RT – Via Fatebenefratelli, 34); Alexander Lamont (℅ Tappeti Contemporanei – Via S. Carpoforo, 1); Alinea Design Objects (℅ Fiorichiari5 – Via Fiori Chiari, 5); Altrenotti e Vitale Barberis Canonico (℅ Showroom Vitale Barberis Canonico – Via Solferino, 23); Andrea Maestri (℅ Pontaccio 9 – Via Pontaccio, 9); Antique Mirror (℅ Archivolto Events – Via Marsala, 3); AK-47 (℅ Galleria Michela Cattai – Via Brera, 4); Arkoslight (℅ Cimmino 104 – Corso Garibaldi 104); Atelier Frigerio Mirva (℅ Garibaldi46 – Corso Garibaldi, 46); Bedding (℅ Moscova 60 Gallery Bedding Atelier – Via Moscova, 60); Best Tie (℅ GOODS – Via Castelfidardo, 2); Blond (℅ Casa Blond – Via Maroncelli, 7); Brionvega (℅ MetroQuality – Via Solferino, 24); Casapitti (℅ Alfonso Muzzi Banqueting – Via Solferino, 37); Cerare Roversi & YACacademy (℅ Manuel Zoia Gallery – Via Maroncelli, 7); ClassiCon (℅ Galleria Antonio Colombo Arte Contemporanea – Via Solferino, 44); COEDITION (℅ COEDITION – Via Marsala, 13); COR (℅ Studio Cagnato – Via Solferino, 11); Corà Legnami (℅ Installazione Via Dante – Via Dante, 2); DCWéditions (℅ Raw Brera – Via Palermo, 1); DEMA (℅ Laboratorio Formentini – Via Formentini, 10); Dibbern (℅ Galleria Il Castello – Via Brera, 16); DOT & ABLE TO: San Marco – Brera (℅ Piazza e Chiostro della Chiesa di San Marco – Piazza e Via San Marco, 2); Driade x La Martina (℅ La Martina Flagship Store – Corso Garibaldi, 1); Ecal (℅ Orso 16 – Via dell’Orso, 16); Fantini Mosaici (℅ Foro Buonaparte 68 – Foro Buonaparte, 68); Finsa (℅ Ordine degli Architetti Milano – Via Solferino 17); Flormarstone & Enrico Colombo (℅ Areae – Via Palermo, 5); Fornace Brioni (℅ Fornace Brioni – Via Statuto 18); Geberit (℅ Cambi Casa d’Aste – Via San Marco, 22); Georges Store (℅ Georges Store – Via Largo Treves, 5); glo™ for art (℅ Palazzo Treves – Largo Treves, 1); Grand Seiko (℅ InStyle – Via Palermo, 16); Grohe (℅ Pinacoteca di Brera – Via Brera, 28); House of Switzerland (℅ Casa degli artisti – Via Tommaso da Cazzaniga, angolo, Corso Garibaldi, 89/A); iGuzzini (℅ Blindarte – Via Palermo, 11); Ingo Maurer (℅ Caselli di Porta Nuova – Piazzale Principessa Clotilde, 11-12); Inspired in Barcelona (℅ Salone Scalabrini – Via del Carmine, 10); INTERNI Design Re-Evolution (℅ Orto Botanico di Brera – Via Brera 28/via Fiori Oscuri 4); Iris Ceramica Group(℅ Installazione – Piazza dei Mercanti); Istituto dell’imballaggio (℅ Archivolto Events – Via Marsala, 3); Jung (℅ Cavalleri Spazio Danza – Via Palermo, 1); Kirkby Design (℅ Kirkby Design in Solferino – Solferino ang. via Castelfidardo, 2); Korea Craft & Design Foundation (℅ Fondazione Feltrinelli – Viale Pasiubio, 5); Lacrylique (℅ VS Arte – Via Ciovasso, 11); La Manufacture (℅ Casa Manzoni – Via Gerolamo Morone, 1); La Marzocco (℅ Temporary shop – Corso Garibaldi, 73); L&L Luce&Light (℅ L&L Luce&Light – Via San Marco, 38); Leblon Delienne (℅ Il Cirmolo – Via Fiori Chiari, 3); Love Home Fabrics (℅ Container Love Home Fabrics – Foro Buonaparte, fronte civico 40); Luce di Carrara (℅ Tube Gallery – Piazza XXV Aprile 11/B); Lund University (℅ Vesper Milano – Foro Buonaparte, 69); Masiero (℅ Statuto 16 – Via Statuto, 16); Materially – Vivarium (℅ Accademia di Belle Arti di Brera – Via Brera, 28); Mobil Crab (℅ Garibaldi 2 – Corso Garibaldi, 2); Montblanc (℅ Montblanc Temporary – Piazza San Marco, 8); MZ Project (℅ Galleria Bolzani – Via Morone, 2); Nagano Interior Industry (℅ Pinacoteca di Brera | Sala delle Adunanze – Via Brera, 28); NEMO Lighting (℅ Borgonuovo19 – Via Borgonuovo, 19); Norwegian Presence (℅ Maroncelli 2 – Via Maroncelli, 2); Panguaneta (℅ Corso Garibaldi, 99 e c/o Corso Garibaldi, 112 ang Via Marsala); Perennials & Sutherland (℅ Made4Art – Via Ciovasso, 17); Pinton (℅ Pinton Off – Via Marco Formentini, 4/6); Plan C (℅ Galleria Il Vicolo – Via Maroncelli, 2); Poliform (℅ Chiostri di San Simpliciano – Piazza Simpliciano, 7); PopArtStudio (℅ Robertaebasta – Via Solferino fronte civ. 3); Provasi (℅ Borgonuovo temporary showroom – Via Borgonuovo, 1); QU Lighting (℅ Qu Temporary Showroom – Via Cernaia, 7); Raumplus (℅ Bagutta Art Gallery – Corso Garibaldi, 17); Rethink! (℅ Spaces Porta Nuova – Bastioni di Porta Nuova, 21); Rexa Design (℅ Palermo 11 – Via Palermo, 11); Richard Lampert (℅ Richard Lampert – Via Fiori Chiari, 28); Ross Gardam (℅ Amyd Arte Spazio – Via Lovanio, 6); Rossin (℅ Fiemme Store Milano – Via Lanza, 4); Saint-Louis (℅ Chiostro e sacrestia monumentale Chiesa Santa Maria del Carmine – Piazza del Carmine, 2); Sans Souci (℅ Galleria Mimmo Scognamiglio Artecontemporanea – Via Goito, 7); Schönbuch (℅ Galleria Anna Maria Consadori – Via Brera 2); Somaschini (℅ Sommaschini – Via Fatebenefratelli, 4); Solid Nature (℅ Spazio Cernaia – Via Cernaia, 1); Stark (℅ Acquario Civico – V.le Gadio, 2); Stiga (℅ Denis – Via Statuto, 16); Sugiyama (℅ Galleria Antonio Battaglia – Via Ciovasso, 5); Surteco (℅ Robertaebasta Formentini Gallery – Via Formentini 4/6); Takara Belmont Italy (℅ Aveda Boutique Experience – Via Fiori Chiari, 12); TDW Woodconnection (℅ Chiesa di Santa Maria Incoronata – Corso Garibaldi, 116); umudesign (℅ Temporary Umudesign – Via Ciovasso, 6); Uniform (℅ Understate – Viale Crispi, 5/b); USM (℅ Rossignoli Bycicles Milano – Corso Garibaldi, 71); Ventura Divani e Letti (℅ MORONIGOMMA – Corso Garibaldi, 123); Veuve Clicquot (℅ Galleria Michell Leo – Via Castelfidardo, 2); Walter Knoll (℅ Rimessa dei Fiori – Via San Carpoforo, 9); WATER – idea di Marta Sansoni e Andrea Ponsi (℅ Antonia Jannone Disegni di Architettura – Corso Garibaldi, 125); YAMAGIWA Corporation (℅ Spazio 31 – Via Solferino, 31); YAMAHA Design Laboratory (Here You Are) (℅ Bianchi Zardin Contemporary Art – Via Maroncelli, 14); YOY (℅ Galleria Clio Calvi Rudy Volpi – Via Pontaccio, 17); Zambaiti Parati (℅ Marsala 1 – Via Marsala, 1); Zanetto 1963 (℅ Solferino24 – Via Solferino, 24); Zucchetti e KOS (℅ Laboratorio Cavalleroni – Via Palermo, 8).

Gli showroom permanenti di realtà che hanno aderito a Brera Design Week sono: 10 Corso Como – Corso Como, 10; Agape 12, Agape e Agapecasa – Via Statuto, 12; Altai – Via Pinamonte da Vimercate, 6; Amleto Missaglia – Via Verdi, 6; Atlas Concorde – Via San Marco, 12; Bene – Foro Buonaparte, 53; Boffi – Via Solferino, 11; Bolzan – Via Mercato, 3; Casa Lago – Via San Tomaso, 6; Ceadesign – Via Brera, 9; CEDIT – Ceramiche d’Italia – Foro Buonaparte, 14/A; Ceramiche Ragno – Via Marco Polo, 9; Ceramiche Refin – Via Melone, 2; Christian Fischbacher – Via Carmine, 9; Colefax and Fowler – Via Palermo, 8; Colmar – piazza Gae Aulenti, 6; Contract LAB – Via Brera, 30; Cotto d’Este – Piazza Castello, ang. Quintino Sella; Cristina Rubinetterie – Via Pontaccio, 8/10; CUF Milano – Via Gaspare Rosales, 3/5; CUPRA – Corso Como, 1; Dedar – Via Fiori Chiari, 18; Delvis Unlimited – Via Marco Minghetti, 8; Dieffebi – Via Milazzo, 8; Elite Beds – Via Marco Formentini, 14; FENDI Casa – Piazza della Scala; FENIX® – Via Quintino Sella, 1; Ferrero Legno – Via Brera, 16; Fiemme Tremila – Via Lanza 4; Flexform Milano – Via della Moscova, 33; Florim – Foro Buonaparte, 14; Franke – Via Pontaccio, 18;Fratelli Fantini – Via Solferino, 18; Galleria Fumagalli – Via Bonaventura Cavalieri, 6; Gessi – Via Manzoni, 16/A; Green Wise – Via Palermo, 5; Gruppo UNA – Via Carlo De Cristoforis, 6; H+O – Via Solferino, 11; HENRYTIMI – Foro Buonaparte 52; Herman Miller – Corso Garibaldi, 70; Hi Lite – Via Brera, 30; Immobilsarda – Corso Garibaldi, 95; Insula delle rose – Via Goito, 3; Italgraniti – Via Statuto, 21; Jaipur Rugs – Piazzale Luigi Cadorna, 4; JVStore e JVStudio – Corso Garibaldi, 81 | Via Statuto, 21; Kasthall – Piazza Paolo VI; Kriptonite – Piazza XXV Aprile, 7; Laboratorio Villa – Via San Carpoforo, 4; Lanerossi – Via Mercato, 5; LAUFEN – Via Manzoni, 23; LIU JO Living – Via Pontaccio, 19; Lodes – Via della Moscova, 33; Londonart – Piazza San Marco, 4; Loro Piana Interiors – c/o Via della Moscova, 33; Lualdi – Foro Buonaparte, 74; M13 Studio – Via della Moscova, 13; Magis – Corso Garibaldi, 77; Manerba – Piazza San Simpliciano; Marsotto – Largo Treves, 2; Menu – Via Statuto, 8; MetroQuality – Via Solferino, 24; Miele – Corso Garibaldi, 99; Moiré Gallery – Via Borgonuovo, 5; Molteni&C – Via Solferino ang. Via Pontaccio; Mutina – Via Cernaia, 1; Pianca&Partners – Via Porta Tenaglia, 7N3; Piscine Laghetto – Via Marsala, 2; Pontaccio Hub – Via Pontaccio, 19; Porcelanosa – Piazza Castello, 19 ; Poros – Corso Garibaldi, 50; RBM – MORE – Via Solferino, 15; Showroom Battilossi – Via dell’Orso, 16; Signature Kitchen Suite – Via Alessandro Manzoni, 47; Snaidero – Piazza San Marco, 1; Society Limonta – Via Palermo, 1; Sofia Zevi – Via Ciovasso, 19; Solferino Lab – Via Solferino, 36; Tai Ping – Piazza San Simpliciano; TEA Costruzioni & Design – Viale Montello, 20; Time & Style – Via Balzan, 4; Timothy Oulton by Nomad Selection – Via Pontaccio, 19; V-ZUG – Via Fiori Oscuri, 3; Valcucine – Corso Garibaldi, 99; Vescom – Foro Buonaparte, 44a; Visionnaire – Piazza Cavour, 3; VMaison Hotel & Interior – Via Tommaso da Cazzaniga, 2; Wall&decò – Via Mantegazza, 7; Xacus – Via Solferino, 8; Zampediverse – Piazza San Marco, 1; Zimmer & Rohde – Via Fatebenefratelli, 13.

Media Partner

Per l’edizione del Fuorisalone 2023, Brera Design District ha definito degli accordi di Media Partnership con le più prestigiose testate nazionali e internazionali di design e architettura con l’obiettivo di presentare e promuovere progetti, attività ed eventi del distretto.

Servizi partner

Alfonso Muzzi Catering

Alfonso Muzzi si riconferma il catering ufficiale di Brera Design District, organizzando un servizio in grado di soddisfare le esigenze di piccoli e di grandi eventi. Dal pranzo direzionale alla cena privata, dall’evento alla ricorrenza, Alfonso Muzzi porterà una firma di servizio e di gusto sempre all’altezza.

alfonsomuzzi.it

Identità Golose

Nasce la collaborazione tra Brera Design District e Identità Golose Milano, l’Hub Internazionale della Gastronomia, spazio eventi e ristorante di alta cucina italiana, nel cuore di Brera. La location di via Romagnosi, in occasione della design week, propone una formula speciale dove il ristorante può essere riservato dalle aziende espositrici del Fuorisalone per cene private oltre a essere aperto al pubblico, con un’offerta firmata dagli chef selezionati da Identità Golose.

identitagolose.it

Montelvini

Montelvini è beverage partner della conferenza stampa di Brera Design Week. Montelvini è una delle realtà vitivinicole più dinamiche nel panorama italiano, con sede a Venegazzù, piccola frazione di Volpago del Montello, in provincia di Treviso, nel cuore della DOCG Asolo Montello. L’esperienza di Montelvini si basa su 5 generazioni della famiglia Serena e 141 anni di impegno nella produzione di vini di qualità.

montelvini.it





Living 3D

Living 3D, società milanese leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche, propone Virtual Showroom: un’esperienza virtuale per vivere online lo spazio reale attraverso una rappresentazione fotografica tridimensionale navigabile dello showroom o della location.

Disponibili durante la Design Week per riprese dell’allestimento in location e showroom o nello stand in fiera.

living3d.it

Strumenti per il pubblico

Per orientarsi tra gli eventi del Brera Design District è stato progettato un sistema integrato di strumenti di comunicazione:

Guida e mappa degli eventi in distribuzione gratuita in tutto il distretto e nell’ info point di Largo la Foppa;

in distribuzione gratuita in tutto il distretto e nell’ info point di Largo la Foppa; Sito internet e canali social (Facebook, Instagram) dedicati, con la segnalazione degli eventi quotidiani e promozione delle attività;

(Facebook, Instagram) dedicati, con la segnalazione degli eventi quotidiani e promozione delle attività; Segnaletica sul territorio divisa da bandiere a filare per la marcatura del territorio e totem indicativo all’ingresso di ogni singolo evento;

divisa da bandiere a filare per la marcatura del territorio e totem indicativo all’ingresso di ogni singolo evento; Totem segnaletico all’ingresso di ogni singolo evento.

Link di riferimento:

