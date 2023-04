Car sharing Enjoy: la mobilità condivisa arriva a Corsico, si amplia l’area di copertura a Milano

(mi-lorenteggio.com) Corsico (Milano), 7 aprile 2023 – Enjoy, il servizio di car sharing di Eni Sustainable Mobility, annuncia l’ampliamento dell’area di copertura nella provincia di Milano: grazieall’accordo con il Comune di Corsico, Enjoy è disponibile anche nelle aree di via Nilde

Iotti e di via Copernico.

I clienti Enjoy possono quindi iniziare e terminare i noleggi in queste zone ed

eventualmente fare riferimento agli stalli comunali dedicati al car sharing, segnalati

con appositi cartelli stradali e riconoscibili sulla mappa dell’app Enjoy grazie ai pushpin

gialli. Per verificare la nuova area di noleggio è possibile consultare la mappa

aggiornata sull’app o sul sito di Enjoy.

“Crediamo molto nella mobilità sostenibile e il car sharing consente di ridurre le

emissioni di sostanze inquinanti nell’aria. L’iniziativa rientra in un piano più ampio

dell’amministrazione comunale, portato avanti per favorire l’utilizzo sia di auto ibride

sia elettriche, per le quali abbiamo autorizzato l’installazione di diverse colonnine su

tutto il territorio. Sono molto orgoglioso di essere riuscito ad attivare le prime due aree

Enjoy in città. Era infatti impensabile non avere questo tipo di servizio a Corsico.

Ringrazio Eni Sustainable Mobility per la collaborazione, la professionalità e

l’efficienza”, ha dichiarato Stefano Salcuni, assessore con delega alla Pianificazione

della mobilità sostenibile del Comune di Corsico.

“La mobilità condivisa costituisce un complemento del trasporto pubblico locale, ad

esempio nel momento in cui sia necessario percorrere il cosiddetto ‘ultimo miglio’ oltre

i punti di interscambio. Un servizio di car sharing come Enjoy contribuisce inoltre a

decongestionare il traffico perché permette alle persone di non utilizzare un’auto

privata anche per collegare i Comuni della città metropolitana di Milano con il

capoluogo, offrendo il vantaggio di poter accedere anche ai centri delle grandi città e

all’Area C di Milano” spiega Mario Ferro, Responsabile Servizi Retail & Smart Mobility

di Eni Sustainable Mobility.

Enjoy funziona come un noleggio istantaneo, con prelievo e restituzione dell’auto in

qualsiasi punto all’interno dell’area coperta dal servizio (modello “free floating”).

L’utilizzo dei veicoli Enjoy nell’area di copertura milanese consente vantaggi come il parcheggio gratuito sulle strisce blu e permette anche l’utilizzo gratuito degli Enjoy

Parking che si trovano presso alcune stazioni di servizio Eni nell’area di copertura e

l’accesso a parcheggi dedicati a pagamento, ad esempio presso gli aeroporti di Milano

Linate e di Milano Malpensa e la stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi. Oltre

alle tariffe al minuto, è possibile noleggiare le auto Enjoy per uno o più giorni, con

tariffe forfettarie: questa offerta rende il car sharing una soluzione ideale per anche

per gli spostamenti di più giorni in Italia.

Il car sharing Enjoy è disponibile dal 2013 a Milano e oggi è presente in 5 città italiane

con una flotta di quasi 3.000 veicoli, conta più di 1 milione di clienti e più di 30 milioni

di noleggi effettuati negli ultimi dieci anni.

V.A.