FuoriSalone 2023: Amazon, in collaborazione con Stefano Boeri Interiors, partecipa alla mostra-evento Interni Design Re-Evolution

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 aprile 2023 – In occasione del FuoriSalone 2023, nell’ambito della mostra-evento Interni Design Re-Evolution, Amazon darà vita a “The Amazing Playground”, un ampio spazio interattivo ed esperienziale con protagonista “SWING”, un’installazione a cura di Stefano Boeri Interiors, che include una selezione di prodotti di arredo di design per la casa disponibili su Amazon.it.

Collocata nel Cortile della Farmacia dell’Università degli Studi di Milano, dal 17 al 26 aprile, “SWING” è un’altalena speciale dalla forma circolare che trae ispirazione dal Surrealismo spagnolo del primo Novecento e dal Circo Americano di Madrid, dove erano protagoniste alcune performance di artisti che leggevano seduti su un’altalena, giocando sulle ambiguità di un’oratoria letteralmente “sospesa” tra umorismo e delirio, gioia e cultura.

“SWING” mette insieme spazio, tempo e ritmo e vuole essere anche una celebrazione del tempo libero, un’occasione per riscoprire il piacere del tempo della leggerezza e del divertimento dedicato anche allo shopping online di prodotti di arredo, oggi un’esperienza sempre più semplice e piacevole come giocare all’aria aperta.

“SWING”, progettata da Stefano Boeri Interiors, è anche un contrappunto ludico alle retoriche astratte sulla sostenibilità, in favore di un progetto nazionale di forestazione urbana, come Parco Italia, promosso con Amazon Italia da Stefano Boeri Architetti e AlberiItalia, che ambisce ad aumentare, migliorare e proteggere il capitale naturale in Italia e la sua biodiversità attraverso una precisa ricerca e implementazione di sistemi di connessione ecologica – forestale – e di miglioramento della biodiversità. Amazon si è impegnata a finanziare Parco Italia con 2 milioni di euro, come parte di uno stanziamento di 20 milioni di euro in tutta Europa per progetti basati sulla natura che contribuiscono a rendere le città maggiormente resilienti al cambiamento climatico, migliorano la qualità dell’aria e aumentano la biodiversità, portando allo stesso tempo benefici a livello sociale, come la creazione di posti di lavoro ed il maggiore accesso alle aree naturali. Il primo progetto sostenuto da Amazon, nell’ambito di Parco Italia, è stato Forestami, attraverso il quale ha contribuito a piantare più di 6 mila alberi nella città metropolitana di Milano nel 2022.

L’installazione è progettata in un’ottica di sostenibilità: i materiali scelti possono, infatti, essere riutilizzati in altri contesti grazie alla possibilità di scomporre e ricomporre i singoli moduli che formano l’installazione, sia rispettando la configurazione circolare originale, sia reinventandone forma e dimensioni in base alle necessità progettuali e ai luoghi.

“Siamo orgogliosi di tornare per il secondo anno consecutivo al FuoriSalone, alla mostra-evento di Interni, con ‘The Amazing Playground’, in un luogo iconico come il Cortile della Farmacia dell’Università degli Studi di Milano e con un partner di prestigio come Stefano Boeri Interiors. Speriamo che i visitatori si godranno la sensazione di tornare un po’ bambini passando del tempo nella nostra installazione e che, con interesse e leggerezza, abbiano modo di scoprire la nostra ampia selezione di prodotti di design per la casa.” commenta Michele Marini, Direttore EU delle categorie Arredamento e Grandi Elettrodomestici di Amazon. “Attraverso questa installazione, desideriamo anche raccontare il nostro sostegno a progetti legati alla conservazione, al miglioramento e al ripristino dell’ambiente naturale che sono parte del nostro impegno nell’ambito della sostenibilità sancito dal programma Climate Pledge friendly. In questo contesto si inserisce Parco Italia, un progetto di forestazione urbana attraverso il quale vogliamo generare un impatto positivo per le comunità in cui vivono i nostri dipendenti e clienti.”

All’interno del Cortile della Farmacia, oltre ad interagire con l’installazione, i visitatori potranno scoprire una selezione di prodotti disponibili su Amazon.it inclusi arredi di design per la casa e, inquadrando il QR code associato ad ogni prodotto, potranno avere tutte le informazioni in dettaglio. Tra questi ci saranno anche alcuni degli oltre 100.000 prodotti che soddisfano gli standard di sostenibilità e aiutano a preservare l’ambiente, contrassegnati con l’etichetta Climate Pledge Friendly, disponibili per i clienti Amazon in Europa.

Nel cortile, Amazon presenta anche soluzioni tecnologiche che facilitano l’esperienza di acquisto dei prodotti d’arredo. Sia sul sito sia nell’app Amazon, i clienti Amazon possono approfittare di Amazon Augmented Reality, che consente di visualizzare i prodotti all’interno dello spazio in cui si desidera collocare il prodotto stesso; Amazon 360 Spin, che permette una visione a 360° dei prodotti; Discover, la funzionalità che consente ai clienti di filtrare gli articoli in base alle proprie preferenze di stile e fornisce raccomandazioni personalizzate tra una selezione di migliaia di prodotti, e Showroom che permette di personalizzare e arredare la stanza con gli articoli di arredamento che si preferisce, in assoluta comodità grazie a servizi aggiuntivi come la prenotazione on-line dell’orario di consegna e anche l’installazione, in base al tipo di prodotti.

Oltre ai prodotti mostrati all’interno di “The Amazing Playground”, tra cui marchi Amazon e prodotti realizzati da piccole e medie imprese italiane, su Amazon.it i clienti possono trovare un’ampia selezione di accessori e mobili di design per la casa, sia di marchi più noti sia di brand più di nicchia, disponibili in molteplici dimensioni, colori, finiture e prezzi, nonché soluzioni per la domotica, tra cui proposte per l’illuminazione, dispositivi Echo e prodotti integrati con Alexa. La comodità e la velocità della consegna sono aspetti fondamentali nell’esperienza d’acquisto dei prodotti d’arredo: Amazon rende infatti disponibile la funzionalità per la consegna di articoli di grandi dimensioni, che consente ai clienti di pianificare l’orario e il giorno di consegna in base alle proprie esigenze e ricevere i prodotti nella stanza che preferiscono. I clienti di Amazon.it possono inoltre scegliere di suddividere i pagamenti in rate mensili richiedendo l’apertura di una linea di credito a Cofidis S.p.A., da utilizzare come metodo di pagamento su Amazon.it per ordini di valore compreso tra 100 euro e 3.000 euro. Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina di aiuto Termini e condizioni dei pagamenti a rate.

L’evento The Amazing Playground è realizzato grazie alla collaborazione di numerosi partner: Bialetti, De’Longhi, Groupe SEB con i marchi Rowenta, Moulinex e Lagostina, Samsung Home Appliances, Alessi, Baroni Home, Bellissima (Imetec), Blomus, Composad, Driade, FontanaArte, Ichendorf, Inoxlm, KARE, LEGO, Motorola, MSI, Philips Hue, Sony, Steelcase, Swarovski, THUN, Umbra, Zafferano, Zinus. Partner tecnici: iGuzzini, Intel, Lenovo, Samsung Home Entertainment, Samsung Mobile Experience.

Redazione