Lissone: sequestro di grande quantitativo di sigarette di provenienza estera – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 21 aprile 2023 – Nella mattinata di mercoledì, il Comando di Polizia Locale di Lissone, coordinato dal Comandante Matteo Caimi, ha eseguito il rinvenimento di circa 40 kg di sigarette pari a circa 2000 pacchetti di Marlboro di provenienza turca. Il quantitativo era contenuto all’interno di due valigie di grandi dimensioni che erano state lasciate incustodite nei pressi dell’ingresso della Stazione ferroviaria. Il personale di Polizia Locale, intervenuto a seguito di segnalazione, ha provveduto, per ragioni di sicurezza, ad analizzare il contenuto delle valigie presso i locali del Comando. Le attività di sequestro e di informativa alla Procura della Repubblica di Monza sono state svolte congiuntamente alla Guardia di Finanza di Monza, già attiva sul filone del contrabbando di tabacchi lavorati esteri nei Comuni della zona.

Oltre all’assidua attività di controllo del territorio degli operatori di Polizia Locale, è risultato prezioso, per ulteriori indagini, il sistema di videosorveglianza in gestione alla Polizia Locale che si conferma essere uno strumento utile ed indispensabile per le attività di polizia giudiziaria e di sicurezza urbana.

V. A.