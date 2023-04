Magenta. Centenario Santa Gianna: l’Arcivescovo Delpini inaugura la mostra degli studenti dell’Einaudi

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 26 aprile 2023 – A Magenta, nell’ambito della giornata di chiusura dell’Anno Centenario della nascita di santa Gianna Beretta Molla, venerdì 28 aprile alle ore 9.15, presso l’Aula Magna del Centro Paolo VI, in via San Martino 13, l’arcivescovo Mons. Mario Delpini inaugurerà la “Mostra in onore alla Maternità e alla vita” con le opere realizzate dagli studenti delle classi quarte del liceo artistico “Luigi Einaudi”.

Le opere degli studenti sono scaturite da un lavoro di presentazione e approfondimento della figura di santa Gianna proposto dai loro docenti.

All’inaugurazione, oltre all’arcivescovo, interverranno il prevosto don Giuseppe Marinoni e la dirigente dell’istituto Einaudi Maria Grazia Pisoni. Tre studenti spiegheranno il lavoro che è stato svolto e il significato delle opere della mostra che potrà essere visitata a ingresso gratuito fino al 13 maggio.

Don Giuseppe afferma: «La scelta dell’arcivescovo di venire a Magenta anche ad inaugurare la mostra è una gradita sorpresa che dimostra ancora una volta l’attenzione, da un lato nei confronti delle nuove generazioni – che in questo caso hanno dato nell’Anno Centenario la loro personale interpretazione artistica al significato della maternità e della vita -, dall’altro verso santa Gianna, donna moderna, medico, sposa e madre esemplare che è molto venerata in ogni parte del mondo e che possiamo dire con orgoglio essere una santa magentina, la santa della porta accanto».

Gli studenti si sono occupati della realizzazione delle opere e dell’allestimento nella sala del Centro Paolo VI, curando anche la realizzazione di locandine e brochure, con il supporto dei docenti: Lipari, Stoppa, Contin, Vigna, Locatelli, Bosello, Onida, Bianchin ed Esposito.

Lo scorso aprile, nella sala conferenze dell’Istituto Einaudi, gli studenti sono stati introdotti al tema e alla figura di santa Gianna attraverso una conferenza tenuta da Valentina Di Marco, docente IRC (Insegnamento Religione Cattolica) presso la scuola secondaria di Arconate e studiosa della figura della santa.

Nelle settimane successive sono seguite delle lezioni nell’ora di IRC per contestualizzare la figura della santa nella società del ‘900 e risvolti per l’età contemporanea. Sono seguite, nelle ore di Storia dell’Arte, delle lezioni specifiche per studiare la figura della maternità e della vita nel contesto storico artistico e poi ancora lezioni dedicate alla preparazione delle opere nelle ore di discipline di indirizzo (pittoriche e laboratorio architettura).

Gli studenti hanno, infine, anche realizzato un ebook di testi letterari e poetici associato alla figura della Santa che sarà messo a disposizione dei visitatori della mostra.

Venerdì, l’arcivescovo mons. Mario Delpini, come da programma e già anticipato nei giorni scorsi, tornerà a Magenta in serata per celebrare alle ore 21.00 nella Basilica di Magenta, la messa di chiusura delle Celebrazioni e simbolicamente chiuderà la porta santa.