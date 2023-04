MILANO: EUROPA VERDE, ASSISTENZA SCOLASTICA E SANITARIA E’ EMERGENZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 aprile 2023 – “Il Municipio 6 lo scorso 27 aprile .ha approvato un ordine del giorno rivolto al Sindaco Beppe Sala in cui si denuncia che nelle scuole della circoscrizione, come in tutte le scuole Lombarde sussiste una situazione emergenziale relativa all’assistenza scolastica di tipo sanitario, riguardante gli studenti con disabilità e/o malattia rara tali da prevedere un supporto di tipo infermieristico – oltre agli insegnanti di sostegno, educatori, assistente di base e alla comunicazione – necessario affinché possa essere garantito uno dei diritti costituzionali più importanti come quello all’istruzione.Il Municipio 6 chiede al Sindaco Sala di farsi portavoce presso la Regione competente di questi servizi Affinché gli Enti erogatori garantiscano dei servizi mancanti e assicurino a tutti i bambini e a tutti gli studenti il diritto all’istruzione e all’assistenza sanitaria in ambito scolastico. L’odg del consiglio è stato possibile grazie al contributo di Fortunato Nicoletti dell’associazione “Nessuno Escluso” ” dichiara Elisa Scarano consigliere di Europa Verde Municipio 6 Milano.

Redazione