Estate all’Idroscalo per i più piccoli: tutti i camp da giugno a settembre

Una ricca agenda di proposte rivolte a bambini/e e ragazzi/e di tutte le età tra sport, natura e tanto divertimento

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 maggio 2023. Un’estate al Parco dell’Idroscalo per i più piccoli. Torna, anche quest’anno, la proposta di camp estivi rivolti alle famiglie dei bambine/i e ragazze/i. Un programma ricco di attività per un’estate da vivere all’insegna del divertimento e a contatto con la natura. Da giugno a settembre, agosto compreso, sarà possibile scegliere tra un mix di esperienze adatte a tutte le età: immersioni in natura e laboratori; sport nell’acqua e a terra, a cavallo e con i cani di salvataggio, tanti giochi e attività creative.

Giacche Verdi

Dal 12 giugno al 7 luglio, attività per i bambini dai 6 anni in su con l’Associazione Giacche

Verdi Lombardia: lezioni di equitazione, giochi, laboratori creativi, passeggiate a cavallo.

S’impara a prendersi cura degli animali. E ‘previsto il pranzo al sacco. Costo: 230 euro a

settimana (con sconto di 20 euro sul secondo figlio o sulla seconda settimana).

Chiamare Monica nel pomeriggio (3487494967)

Settimane azzurre (Vela Canoa sup)

Dal 12 giugno al 28 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, la Lega Navale Italiana-

sezione di Milano organizza un campus per la fascia d’età 6-14 anni.

Il pranzo si porta da casa al sacco. Costo: 290 euro settimanali (sconto 10% per fratelli e

sorelle iscritti allo stesso corso).

Per la prima iscrizione ai corsi si deve aggiungere la quota d’adesione alla LNI e alla

Federazione di riferimento per le coperture assicurative.

Info e prenotazioni: dal lunedì̀ al venerdì̀ dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16.

Tel. 02- 58314058

Mail: info@leganavale.mi.it

Marinai d’Italia

Con Marinai d’Italia e CNM Triathlon Milano, dal 12 al 30 giugno e dal 4 all’8 settembre,

campus per ragazzi/e dai 6 ai 13 anni. Le attività proposte sono: bicicletta, corsa, nuoto,

arrampicata, baseball a 5, giochi al parco acquatico con gonfiabili (un giorno alla settimana),

svolgimento compiti estivi. Si pranza al Bar Pino Beach Idroscalo. Costo: 160 euro a settimana con pasti inclusi +20 euro tesseramento Fitri per i nuovi iscritti; è necessario il certificato medico agonistico per i nati fino al 2011.

Info e prenotazioni: mario.deluca2012@libero.it; cell.349 5630872

CUS IdroCamp

CUS Milano ASD aspetta i ragazzi/e dai 5 ai 15 anni dal 12 giugno al 4 agosto e dal 28 agosto all’8 settembre, dalle 8 alle 18 per attività di atletica, bike, canoa, orienteering, tennis,

minirugby, frisbee, sport di squadra, arrampicata e battesimo della sella al Centro cavalli delle

Giacche Verdi. I pasti sono compresi nella quota di iscrizione. Costo: 185 euro a settimana e

175 euro la settimana successiva. Previsto Servizio navetta A/R 48 euro a settimana (Piazzale Loreto/Idroscalo – via Valvassori Peroni/Idroscalo).

Info e prenotazioni: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 16:30; idrocamp@cusmilano.it;

3496006107.

Educamp Coni Rugby Milano

L’ ASD Rugby Milano propone dal 12 giugno al 28 luglio e dal 28 agosto all’8 settembre un

campus per bambini e bambine nati dal 2019 al 2010 e per pre-adolescenti e adolescenti, con progetto tutor, nati dal 2010 al 2004.

Nell’Educamp Coni si potrà entrare in contatto con tante discipline sportive: attività motoria

presportiva e sportiva, avviamento e orientamento allo sport, rugby, pallavolo, calcio,

pallacanestro, arrampicata, canoa, ultimate, baseball, pallamano, atletica, piscina, flag football, orienteering, dama e scacchi, equitazione, dodgeball, unihockey, golf, bocce, scherma, twirling, attività con cani da salvamento e di educazione cinofila.

Costo: 145 euro settimanali, pasti inclusi. E’ disponibile un servizio navetta da e per la città.

Info e prenotazioni: camp@rugbymilano.it – https://summercamp.rugbymilano.it/

Pre Season Camp

L’ ASD Rugby Milano, propone dal 28 agosto all’8 settembre attività ai nati/e dal 2014 al 2004.

Una settimana dove riprendere a giocare a rugby, migliorarsi sui fondamentali individuali e di

squadra e praticare discipline sportive complementari che aiutano a formare un buono sportivo e giocatore di rugby.

Costo: 165 euro settimanali, pasti inclusi. E’ disponibile un servizio navetta da e per la città.

Info e prenotazioni: camp@rugbymilano.it ; https://summercamp.rugbymilano.it/

Academy Camp

L’ ASD Rugby Milano propone dal 19 al 23 giugno (turno junior, nati dal 2010 al 2004) e dal

26 al 30 giugno (turno mini, nati dal 2014 al 2011).

Nell’Academy Camp potrai vivere un’esperienza unica da vero professionista che ti farà

conoscere e sperimentare il percorso da intraprendere per diventare un atleta e una personacompleta e migliore. Agli interventi sul campo si alterneranno azioni complementari con psicologi, nutrizionisti, atleti di alto livello.

Costo: 190 euro settimanali, pasti inclusi. E’ disponibile un servizio navetta da e per la città.

Info e prenotazioni: camp@rugbymilano.it; https://summercamp.rugbymilano.it/

Camp R.I.T.A. Ludomoto

L’ Idroscalo Club ASD propone dal 12 al 28 luglio attività per ragazzi/e dalla prima elementare

compiuta alla conclusione della terza media: kayak, SUP, dragon boat, tennis, volley, basket,

calcio, cavallo (battesimo della sella), caccia al tesoro, bicicletta e altre attività presenti nel

Parco Idroscalo.

Pasti: pranzo a cura delle famiglie, merenda a metà mattina e pomeriggio offerta dagli

organizzatori

Costo: 150 euro a settimana

Info e prenotazioni: alberto.gozzini@gmail.com

Un vero gioco di squadra per rendere indimenticabile l’estate dei più piccoli, grazie anche

alla collaborazione di molte realtà che animano il Parco dell’Idroscalo e che, in occasione

dei campus, offriranno aiuto, mettendo a disposizione personale, strutture e materiali:

 Wakeparadise: “Come in California! Sup – Wake – Surf”

 SICS: visite in piccoli gruppi per conoscere i cani da salvataggio, le razze, le

attrezzature e la conduzione/collaborazione con il cane. Possibili attività di

interazione tra bambini e cani.

 FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee: alla

scoperta del mondo della fauna ittica e della pesca sportiva.

Soddisfatto il Consigliere delegato all’Edilizia scolastica, impiantistica sportiva e

gestione Idroscalo, Roberto Maviglia: “Anche quest’anno la sinergia tra la Città

metropolitana di Milano, i concessionari del Parco dell’Idroscalo e le associazioni permette

di assicurare alle famiglie una ricca offerta adatta a coprire le esigenze di diverse fasce

d’età per tutta l’estate. Proposte incentrate sul divertimento, certo, ma anche sul contatto

con la natura e sullo sport, all’insegna del benessere. Tante attività riunite in un contesto

unico, quello dell’Idroscalo, che anche quest’estate vuole essere un punto di riferimento

per l’intrattenimento e lo svago dei cittadini dell’area metropolitana”.