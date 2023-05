Calcio.Il “Real Basiglio MI3” si presenta

Domenica 21 maggio, dalle ore 10.30 alle 19.30, nella struttura di via Salvo D’Acquisto 7 verranno

presentati il progetto sportivo, la maglia e il logo della “Real Basiglio MI3”

Basiglio (9 maggio 2023) – Torna in attività il campo sportivo comunale recentemente intitolato a

Ludovico Pipini. La gestione della struttura di via Salvo D’Acquisto 7, infatti, è stata data in

concessione, attraverso una procedura aperta di gara, all’ASD Real Trezzano.

La società si è aggiudicata il bando grazie a un progetto che prevede sia investimenti volti ad

accrescere l’efficienza e la funzionalità dell’impianto, sia un progetto educativo che mette al centro i

valori dello sport e la promozione della cultura sportiva, oltre a garantire qualità e professionalità

nella pratica calcistica.

Domenica 21 maggio, dalle ore 10.30 alle 19.30, il centro “Ludovico Pipini” aprirà le sue porte e

verranno presentati il logo e la maglia della “Real Basiglio MI3” e il suo progetto sportivo. Sarà anche

l’occasione per conoscere la programmazione dei campus estivi e della nuova stagione calcistica.