Studenti della provincia a scuola di soft skills per lo startup d’impresacon il COLORcampus Pavia

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 13 giugno 2023 – Saranno 34 gli studenti e le studentesse che parteciperanno a questa nuova edizione di COLORcampus Pavia, provenienti da nove scuole superiori di tutta la provincia di Pavia (IPS Ciro Pollini, IIS Caramuel-Roncalli, IIS Angelo Omodeo, Liceo T. Taramelli, Liceo U. Foscolo, Istituto tecnico L. Cossa, ITE A. Bordoni, Istituto A. Cairoli, ISS A. Volta). L’iniziativa prenderà avvio il 13 giugno, durerà 45 ore e sarà articolata in cinque giornate divise tra lezioni frontali,

laboratori pratici e testimonianze di imprenditori provenienti da aziende innovative della

provincia quali beSharp (esperti nazionali in web cloud) e ReHouseit (sostenibilità in campo

edilizio).

Colorcampus Pavia si concluderà il 20 giugno alle ore 17 con una pitch session aperta al

pubblico, durante la quale gli studenti presenteranno presso il Broletto i loro progetti

incentrati sulla valorizzazione del territorio (il bello, il buono e l’innovazione), davanti a una

giuria formata da imprenditori di diversi settori (tech, food e turismo), che fornirà preziosi

consigli e feedback sui project-work realizzati.

Il Campus rappresenta un passaggio importante del programma camerale 2023 di

orientamento al lavoro e alle professioni rivolto agli studenti delle scuole superiori pavesi.

Paviasviluppo sta infatti organizzando una serie di eventi itineranti dedicati alla figura di

Vittorio Necchi per la promozione cultura d’impresa; ad oggi sono oltre 500 gli studenti

coinvolti.

“La Camera di Commercio di Pavia, attraverso l’attività dell’Azienda Speciale Paviasviluppo,

conferma il proprio impegno verso la prospettiva strategica dello sviluppo del capitale

umano come principale fattore di competitività del sistema economico locale – commenta il

Commissario Straordinario Giovanni Merlino – Avvicinare il mondo del lavoro al mondo della

formazione e viceversa è fondamentale per i giovani ed anche per le scuole. I giovani infatti

hanno la possibilità di esprimersi e di apprendere, attraverso progetti ben guidati, quello che

è il “lavoro organizzato”, cioè l’impresa. Non solo, imparano anche a lavorare in team, una

“competenza trasversale” importantissima nella nostra società. Ci muoviamo con la

massima disponibilità a collaborare con tutti i soggetti istituzionali, associativi e formativi

affinché i giovani possano sperimentare veri momenti di alternanza tra scuola e lavoro”

L’Azienda Speciale ha in già in programma per il prossimo anno scolastico nuove proposte

legate ai percorsi per lo sviluppo delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)

per gli istituti superiori della provincia, oltre ad incontri sulla cultura d’impresa, ai progetti

di Certificazione delle Competenze per il settore Agrario e Turismo ed a iniziative che

prevedono il coinvolgimento diretto delle imprese con le simulazioni di colloqui di lavoro.

