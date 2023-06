Giro di Svizzera. Morto Gino Mäder dopo la caduta in un burrone

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2023 – Il ciclista svizzero Gino Mäder è deceduto per le gravi conseguenze di una caduta nel finale della quinta tappa del Giro di Svizzera. Lo ha comunicato la sua squadra, il Team Bahrain Victorious. Mäder, 26 anni, dopo la terribile caduta di ieri nel finale della quinta tappa del Tour de Suisse, scivolando per circa 30 metri, mentre era impegnato nella discesa dall’Albula, riportando gravissime ferite per le quali era stato trasportato in elicottero e ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Coira.

In accordo con la famiglia di Gino Mäder e con il suo team Bahrain-Victorius, gli organizzatori hanno deciso di far proseguire l’86a edizione del Tour de Suisse e di farlo in suo onore. La Bahrain-Victorius si è invece ritirata