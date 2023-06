Lecco, Cecchetti (LEGA): “Ennesimo atto vandalico contro una sede della Lega a Valmadrera”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 giugno 2023 – “Ancora una volta dobbiamo denunciare l’ennesimo atto vandalico contro una sede della Lega in Lombardia, l’ennesimo attacco avvenuto stanotte, a Valmadrera nel lecchese, con scritte con offese e minacce”. Così in una nota il deputato Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega in Lombardia. “Ormai si tratta di una non notizia, per l’inquietante frequenza di questi attacchi contro le nostre sezioni che, lo ricordo, sono da sempre un luogo di democrazia, aperte a tutti, ma ormai sono oggetto di violenza politica continua”, sottolinea Cecchetti, esprimendo “solidarietà ai nostri militanti e sostenitori di Valmadrera e al segretario cittadino Paolo Micheli Gritti: noi comunque andiamo avanti, senza farci intimorire da questi vigliacchi e vandali”.

Redazione