Vacanze estive nella meravigliosa Vipiteno, in valle Isarco

Vipiteno, 22 giugno 2023 – Messa in archivio la primavera, è finalmente arrivato per voi il momento di pensare sul serio a dove trascorrere le imminenti vacanze estive. Fra le tante zone che il nostro meraviglioso Paese mette a disposizione dei vacanzieri, una fra le prime a dover essere presa in considerazione è sicuramente l’Alto Adige, meraviglioso angolo d’Italia perfettamente organizzato per qualsiasi tipologia di vacanza, da quelle full relax a quelle adrenaliniche. Detto questo non vi rimane che scegliere la location ideale.

Dove soggiornare in Alto Adige?

Se ancora siete incerti su quale parte del territorio altoatesino scegliere come meta di destinazione, allora vi diamo noi un suggerimento per una vacanza estiva davvero top: un soggiorno in questo magnifico hotel 4 stelle a Vipiteno, per la precisione a Campo di Trens; è infatti qui che vi attende l’Hotel Stafler, una struttura ricettiva 4 stelle grazie alla quale la vostra vacanza altoatesina, ne siamo certi, si trasformerà in un’esperienza indimenticabile.

L’Hotel Stafler è una scelta ideale a prescindere dalla tipologia dei vari ospiti. È l’hotel perfetto se state cercando un “nido” per una vacanza di coppia all’insegna del romanticismo; è l’hotel perfetto se amate le vacanze da single e ricercate un luogo dove essere soltanto a tu per tu con voi stessi, circondati da scenari fiabeschi; è l’hotel perfetto se viaggiate con i bambini, grazie al parco giochi-avventura nel giardino del podere, ai tanti giochi messi a disposizione e al servizio di assistenza bambini durante la cena; è l’hotel perfetto se desiderate una vacanza attiva all’insegna dello sport per poi rilassarvi, dopo una giornata di escursionismo o rafting o MTB, nella zona sauna, nell’area relax oppure in piscina.

E che dire della cucina? È un altro dei tanti fiori all’occhiello del hotel Stafler che mette a disposizione la “Gasthofstube di Stafler” – dove si creano ricette che sono il mix perfetto fra cucina mediterranea e tradizione altoatesina – e la “Gourmetstube Einhorn” che vanta la presenza del cuoco 2 stelle Peter Girtler.

E fuori dall’hotel? Vipiteno e dintorni vi attendono

Fuori dall’hotel Stafler vi sono la meravigliosa città di Vipiteno e i suoi dintorni che vi attendono.

È ovviamente d’obbligo una visita della città, uno dei gioielli più belli del territorio altoatesino; si potranno visitare le due parti in cui Vipiteno è divisa, la Altstadt (la zona antica) e la Neustadt (la parte più nuova); queste due zone sono divise dalla Torre delle Dodici, l’edificio più alto di Vipiteno. Merita un’attenta visita il bel centro storico; chi ama il turismo religioso avrà molte chiese da visitare; è poi consigliata la visita alla Sala del Consiglio del municipio cittadino.

Una gita adatta a tutti, grandi e piccoli, è quella che si può fare alle cascate di Stanghe raggiungibili dopo un affascinante percorso attraverso una gola di marmo bianco puro. Sarà uno spettacolo che difficilmente potrà essere dimenticato.

Un’occasione di divertimento per adulti e ragazzi è poi il parco ad alta fune Skytrek che si trova a poca distanza dal centro storico, nel Parco Nord.

Se poi si ama l’escursionismo, a breve distanza dalla città esiste la possibilità di organizzare splendide escursioni, da quelle per escursionisti molto allenati e abituati a lunghi percorsi, a quelle più semplici adatte ai gruppi familiari; comunque sia, a prescindere dal tipo di escursione, quello che è certo è che potrete godere di panorami mozzafiato.

Infine, se amate gli antichi castelli, nei dintorni di Vipiteno ve ne sono molti fra cui Castel Pietra, Castel Guelfo e Castel Tasso.

