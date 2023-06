Centinaia di volontari della Croce Rossa a Solferino

(mi-lorenteggio.com) Mantova, 25 giugno 2023 – Torna l’appuntamento associativo più atteso dell’anno in occasione dell’anniversario di Solferino. Da mercoledì 21 a domenica 25 giugno 2023 centinaia di volontari da ogni parte del mondo si incontreranno per condividere principi e valori della Croce Rossa celebrando, insieme, lo spirito del Movimento. Sabato 24 giugno sarà la giornata dedicata alla tradizionale fiaccolata con partenza da Piazza Castello a Solferino e arrivo al villaggio CRI di Castiglione delle Stiviere.

“La fiaccolata di Solferino è un momento di riunione di tutta la Croce Rossa ad ogni livello e dà modo di esprimersi a coloro che ne sono gli artefici principali, i Volontari. C’è nel volontariato una spinta unica ad agire, ad essere partecipi di un progetto che vuole far vivere le ragioni di una scelta. Per questo la Croce Rossa ogni anno non manca di dare voce ai Volontari, a coloro che credono in principi solidi e gli danno vita. Un appuntamento che è il loro e per loro. E per questo non ha bisogno di altro”, dichiara Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana.

Il giorno della fiaccolata

Sabato 24 giugno, si parte alle ore 10:00 con la rievocazione storica della Battaglia di Solferino e San Martino, al Parco Giardino Sigurtà, manifestazione a cura del Comune di Solferino: centinaia di soldati in divisa d’epoca, cannoni, dame e civili proporranno percorsi didattici per adulti e bambini. Sarà inaugurata alle ore 14:00 alla Torre Gonzaghesca la mostra “E poi ci siamo incontrati” che, attraverso gli scatti di Annalisa Ausilio, Emiliano Albensi, Michele Squillantini, Giulia Gorla e Selena Caporale, con riferimento ad alcune emergenze dei nostri giorni, sposterà l’attenzione sulla scintilla che riaccende la speranza in momenti difficili, in alcuni casi drammatici. A partire dalle 16:00, piazza Castello si animerà con il dj set di Radio Bruno (media partner dell’iniziativa). Seguiranno le esibizioni del Minicoro di Rovereto e della Fanfara del Corpo Militare della CRI, che anticiperanno, alle ore 19:00, gli interventi di Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, e di Robert Mardini, Direttore Generale del Comitato internazionale della Croce Rossa (ICRC). Alle 19:30 i Volontari saranno uniti nella fiaccolata che arriverà a Castiglione delle Stiviere ripercorrendo i luoghi della tragica battaglia che diede ad Henry Dunant l’idea di creare la Croce Rossa.