IMPRESE MILANESI: ZETA SERVICE VINCITRICE AI GLOBAL PAYROLL AWARDS DEL PREMIO “AUTOMATION AND INTEGRATION AWARD 2023”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 2023 – Zeta Service, azienda italiana specializzata nei servizi di Payroll e servizi HR, si è aggiudicata il prestigioso premio “Automation and integration Award 2023”, oltre ad essere menzionata per la categoria “In-country Payroll Provider of the year 2023” come la società più consigliata tra le aziende che operano a livello nazionale, nell’ambito dei Global Payroll Awards tenutisi quest’anno ad Edimburgo, premiazione organizzata dalla Global Payroll Association (GPA), punto di riferimento per tutti i professionisti del payroll che operano a livello globale e nazionale.

Zeta Service, già premiata lo scorso anno come miglior payroll provider tra quelli che operano a livello nazionale nel 2022 dalla stessa associazione, quest’anno ha festeggiato anche i 20 anni di attività: “Il 2023 è un anno pieno di soddisfazioni: abbiamo vissuto un importante anniversario, coronato da questa premiazione dedicata proprio al nostro core business e al servizio che offriamo a chi ci sceglie, di cui non possiamo che essere onorati. Negli anni abbiamo dato vita ad un’azienda sempre più numerosa che ogni giorno mette impegno, dedizione e cuore: siamo molto emozionati nel condividere con ognuno di voi i riconoscimenti ricevuti che confermano l’eccellenza del lavoro di Zeta Service e delle sue persone. Grazie ai nostri team per aver reso Zeta Service un’azienda da premiare!”, ha dichiarato Ivan Moretti, Co-Owner & Board Member di Zeta Service.

Inoltre, un altro importante traguardo è stato raggiunto da Antonella Fiore, Head of Service presso Zeta Service, tra le finaliste a livello globale per la categoria “Payroll Manager of the Year”: “Siamo felici di aver potuto assistere a questa importante opportunità per Antonella e per le persone che lavorano con lei.”, ha concluso Moretti.

***************

Zeta Service (zetaservice.com/it) è stata creata nel 2003 a Milano da Silvia Bolzoni, attuale Presidente e CEO, che oggi guida l’azienda con i figli Ivan e Debora Moretti. In questi anni, quella che era una piccola realtà specializzata in paghe ed amministrazione in outsourcing, è cresciuta a tal punto da fornire servizi che coprono l’intera area HR, anche attraverso Zeta Service Lumina, Zeta Service Eleva e Zeta Service Individua, le tre unità del gruppo dedicate a Consulenza del Lavoro, Sviluppo delle Risorse e Ricerca e Selezione dei Talenti, che si aggiungono al core aziendale rappresentato da Zeta Service Payroll. Oggi rappresenta un punto di riferimento nel mondo delle risorse umane, con un fatturato di 27 milioni di euro totalizzato nel 2022, ben 1600 clienti, 9 sedi (Milano, Bergamo, Bologna, Lecce, Lodi, Novara, Roma, Torino e Treviso) e 400 collaboratori e collaboratrici, di cui l’80% è donna.