(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 2023 – Questa sera, intorno alle ore 17.10, in viale Monza, all’altezza del civico 272, tra Precotto e Sesto Marelli, un ciclista di 45 anni, per cause in fase di accertamento è stato travolto da un veicolo, riportando gravissime ferite. Il ferito, soccorso da un’ambulanza e da un’automedica, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

V. A.