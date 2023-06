MUNICIPI. DOMANI IN SALA ALESSI DIBATTITO SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2023 – Si chiama “La città e le città. Conversazioni sul decentramento amministrativo” l’incontro promosso dall’Assessorato ai Servizi civici, Decentramento e Partecipazione, in programma domani, mercoledì 28 giugno, alle ore 14 presso la Sala Alessi di Palazzo Marino.

Un’occasione per fare il punto sul decentramento amministrativo e ragionare sulle opportunità di un modello di gestione della città in cui i due livelli, comunale e municipale, sono sempre più complementari e lavorano in maniera sinergica, con uno sguardo fuori dai confini di Milano.

La giornata si snoderà, dopo i saluti del Sindaco Giuseppe Sala e della Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, in quattro sessioni di approfondimento: “Borghi, comuni, città, quartieri, municipi: evoluzione della città e delle sue architetture istituzionali”, “Forme di partecipazione, condivisione degli obiettivi e capacità decisionale”, “Altri modelli di decentramento e condivisione di politiche innovative”, “Analisi dei bisogni del territorio e programmazione delle risorse”.

“Insieme ai presidenti di Municipio, a sindaci della Città metropolitana di Milano e ai miei omologhi di Torino e Roma – afferma l’assessora al Decentramento Gaia Romani – faremo il punto sul percorso avviato un anno fa con la delibera sul decentramento, che ha dettato le linee guida per la valorizzazione dei Municipi. Decentrare significa costruire una città che non si identifica più solo con il suo centro ma che è capace di valorizzare le identità dei quartieri e di chi li abita. Ci confronteremo sui metodi e i processi con i quali abbiamo definito canali, tempi e modalità attraverso cui le municipalità possono esprimere il loro parere su temi strategici, al fine di ridurre i tempi decisionali. L’occasione sarà proficua, inoltre, per ragionare sul modello di città a 15 minuti e sul suo livello di attuazione”.

Ad animare il confronto nei singoli panel saranno, tra gli altri, la Vicesindaco Anna Scavuzzo, gli assessori Gaia Romani (Decentramento), Giancarlo Tancredi (Rigenerazione urbana) ed Emmanuel Conte (Bilancio), il Direttore generale del Comune di Milano Christian Malangone, i Presidenti di Municipio, le sindache del comune di Inveruno, Sara Bettinelli, e di Pioltello, Ivonne Cosciotti, gli assessori al Decentramento di Torino, Francesco Tresso, e di Roma, Andrea Catarci.