L’Orangerie della Villa Reale di Monza ospita la mostra Banksy. Painting Walls

(mi-lorenteggio.com) Monza, 30 giugno 2023 – Dal 30 giugno al 5 novembre 2023 l’Orangerie della Villa Reale ospita la mostra Banksy. Painting Walls, un grande evento espositivo dedicato al nome più celebre della street art internazionale contemporanea.

In mostra più di settanta opere originali tra cui tre muri (porzioni di muro) originali dell’artista britannico. Tre straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles.

Banksy. Painting Walls

Orangerie, Villa Reale di Monza

30 giugno – 5 novembre 2023

Orari:

Fino al 10 settembre

da mercoledì a venerdì: 14,00 – 20,00

sabato-domenica: 10,00 – 20,00

la biglietteria chiude un’ora prima

Dall’11 settembre

da mercoledì a domenica: 10,00 – 20,00

la biglietteria chiude un’ora prima

Orari festivi:

15 agosto: 10,00 – 20,00

1 novembre: 10,00 – 20,00

Biglietti:

Intero 14€

Ridotto 12€ Disabili – gruppi oltre 15 pax – Giornalisti con tesserino ODG con bollino dell’anno in corso non accreditati – under 26 – over 65 – forze dell’ordine non in servizio

Ridotto 10€ presentando il biglietto della Villa Reale – possessori carta abbonamento musei

Ridotto scuole 6€ min 15 e max 25 studenti, tariffa valida solo per i gradi fino alla scuola superiore

Famiglia 40€ 2 Adulti, 2 Ragazzi fino ai 18 anni

Omaggio giornalisti accreditati tramite ufficio stampa, accompagnatore di diversamente abili, bambini fino a 5 anni

Per informazioni: +39 331 214 9630