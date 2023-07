Incidente a Cesano Boscone: prende ‘panettone’ e si ribalta, illeso 27enne

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 3 luglio 2023 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.50, nel parcheggio esterno del centro commerciale Porte di Milano, un 27enne ha perso il controllo della propria utilitaria colpendo il panettone e ribaltandosi.

Fortunatamente non è rimasto ferito, solo leggere contusioni. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi.

Non è la prima volta che succedono incidenti analoghi in quel parcheggio, come nel 2021 quando un’altra auto si ribaltò (clicca qui per leggere l’articolo).

V. A.