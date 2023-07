FUNIVIA DEL MOTTARONE (VB), INIZIATA LA RIMOZIONE DEI CAVI DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO

(mi-lorenteggio.com) Verbania, 5 luglio 2023 – A due anni di distanza dalla tragedia della funivia del Mottarone, è attualmente in corso un’importante operazione di intervento tecnico da parte dei vigili del fuoco del comando di Verbania: è iniziata ieri, lungo la tratta dell’impianto, la rimozione del cavo d’acciaio caduto a terra dopo il disastro.

La fune metallica, che ha una lunghezza complessiva di oltre cinque chilometri, rappresentava un potenziale pericolo sulle pendici del monte. Parte delle spire si sono avvolte sugli alberi e sulle superfici erbose, e la squadra dei vigili del fuoco sta lavorando per sezionare il cavo in spezzoni più corti utilizzando moto troncatori a disco.

L’area delle operazioni rimarrà interdetta al passaggio delle persone al fine di garantire la sicurezza di tutti.