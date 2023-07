Abbandono animali. Campagna #Un amore senza tempo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 luglio 2023 – L’associazione Gaia Animali e Ambiente presenta la campagna di sensibilizzazione social #UnAmoreSenzaTempo – Non abbandonare. E adotta. Una chiamata all’azione contro l’abbandono degli animali domestici.

Attraverso una serie di quattro immagini toccanti e accompagnate da un messaggio potente, la campagna realizzata con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale da Fabiana Grasso, pet lover e digital marketing specialist, vuole risvegliare l’empatia e promuovere le adozioni responsabili. I numeri dell’abbandono degli animali domestici rimangono sconcertanti e i canili, soprattutto nei mesi estivi, diventano sovraffollati. #UnAmoreSenzaTempo si pone l’obiettivo di ricordare questa triste realtà e di spingere le persone ad agire. Il claim della campagna Non abbandonare. E adotta richiama alla responsabilità individuale e sottolinea l’importanza di dare un’opportunità agli animali in cerca di un amore senza tempo.

Gaia Animali e Ambiente attraverso i propri canali social a partire dalla prima settimana di luglio pubblicherà, una alla settimana, le quattro immagini emozionanti e coinvolgenti ideate per suscitare riflessioni profonde sulle conseguenze dell’abbandono e sull’unicità di un legame duraturo con un animale domestico. Durante il mese di agosto le quattro immagini verranno unite e divulgate come video.

La prima rappresenta un cane triste, un’immagine che riflette la sofferenza e la disperazione che molti animali vivono quando vengono abbandonati. Il testo del post che accompagnerà l’immagine sarà: “Sei pronto a fare la scelta che cambierà la tua e la sua vita per sempre? Fai la differenza. Adotta #UnAmoreSenzaTempo”.

La seconda cattura l’abbraccio amorevole tra un bambino e un cane, simbolo di un rapporto di fiducia e complicità. Il testo del post che accompagnerà l’immagine sarà: “Adottare vuol dire avere un compagno che sarà sempre lì con te. Un amico che gioirà con te nei momenti di felicità e che ti offrirà conforto nei momenti difficili. Adotta #UnAmoreSenzaTempo”.

La terza immagine rappresenta una donna anziana che abbraccia affettuosamente il suo cane, mettendo in evidenza l’importanza di un legame che va oltre il tempo e le generazioni. Il testo del post che accompagnerà l’immagine sarà: “L’adozione è un’amicizia che supera il tempo. Adotta #UnAmoreSenzaTempo”.

L’ultima immagine mette in risalto la triste realtà di cani confinati in una gabbia, ispirando il pubblico a fare la cosa giusta. Il messaggio che l’accompagnerà sarà: “Lascia che il loro amore incondizionato ti ispiri per fare la cosa giusta: Adotta #UnAmoreSenzaTempo”.

“La campagna #UnAmoreSenzaTempo invita tutti a non abbandonare, ad adottare e a condividere questo messaggio d’amore e responsabilità”, sottolinea il presidente di Gaia Animali & ambiente, Edgar Meyer. “Secondo le nostre stime ogni anno in Italia vengono abbandonati 50mila gatti e 20mila cani, più del 50% dei quali rischia di morire di stenti, per incidenti stradali o a causa di maltrattamenti. Il fenomeno dell’abbandono è in calo, grazie anche a tutte le campagne organizzate dalle associazioni e dalle istituzioni, ma i numeri sono ancora tristemente alti. Bisogna cambiare passo, soprattutto in alcune Regioni”, conclude Meyer.