Il messaggio dell’Arcivescovo sulla tragedia alla “Casa dei coniugi” a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 luglio 2023 – Inviamo di seguito una dichiarazione dell’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, sulla tragedia che la notte scorsa ha provocato la morte di 6 persone nella RSA “Casa dei coniugi”, a Milano. L’Arcivescovo sarà presente domani pomeriggio alle 17.30 nella vicina Chiesa di san Michele e santa Rita per la recita del Rosario per le vittime e i feriti.

«Desidero esprimere il mio sconcerto per la tragedia che è avvenuta stanotte nella RSA “per coniugi” a Milano Corvetto.

Ho fatto visita alla struttura durante la visita pastorale nel decanato del Vigentino, il 12 marzo dello scorso anno, e ricordo il clima festoso e cordiale che ha caratterizzato quel momento.

Ora sono profondamente turbato per quanto è avvenuto, per quello che riesco a immaginare delle ore di questa notte, in cui il fuoco spietato ha invaso la struttura, per quello che hanno sofferto gli ospiti e il personale, per lo strazio dei parenti.

Voglio che giunga a tutti l’espressione della mia solidarietà e vicinanza.

La mia solidarietà è impotente. Confido però in una consolazione che venga da Dio. Perciò sarò presente in parrocchia domani alle 17.30 per pregare il rosario nella Chiesa di san Michele e santa Rita in Piazza G. Rosa.

E invito tutti a pregare per le vittime, per i feriti, per i familiari, per gli operatori, per tutti coloro che sono feriti da questo dramma».