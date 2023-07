Sciopero mezzi a Milano: la situazione

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 7 luglio 2023 – Venerdì 7 luglio il sindacato CONFAIL FAISA ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale. A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18.

Motivazioni delle organizzazioni che hanno proclamato lo sciopero

Lo sciopero è stato proclamato per “rivendicare la mancanza nel CCNL di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, alla sicurezza sul lavoro, all’orario e all’organizzazione del lavoro e di tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione.”

LA SITUAZIONE

M1: è in servizio tra Bisceglie e Cairoli.

M2: è chiusa tra Cascina Gobba e Cologno Nord. Resta aperta tra Abbiategrasso/Assago e Gessate.

M3, M4, M5: sono in servizio.

Tram, bus e filobus: considerate possibili maggiori tempi di attesa.

Atm Point: tutti gli sportelli sono aperti.