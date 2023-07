Milano. Gli Iron Maiden in concerto all’Ippodromo Snai San Siro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 luglio 2023 – IRON MAIDEN si esibiranno in concerto in qualità di headliner di The Return of the Gods Festival Milano, nell’unica data italiana di “The Future Past Tour”.

La band inglese suonerà sabato 15 luglio 2023 all’Ippodromo Snai San Siro in via Diomede 1, situato in prossimità della fermata LOTTO M1 (linea rossa) e M5 (linea viola).

Prima di loro saliranno sul palco Stratovarius, Epica, Blind Channel e The Raven Age.

Di seguito gli orari dei concerti e le informazioni logistiche.

ORARI

14:00 – apertura cancelli

16:00 – The Raven Age

17:00 – Blind Channel

18:00 – Epica

19:15 – Stratovarius

21:00 – Iron Maiden

INGRESSI

Ingresso Gold Circle – Via Caprilli

Ingresso Prato – Via Diomede

Redazione