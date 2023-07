RSA – DI MARCO (M5S): “RICHIESTA AUDIZIONE A BERTOLASO SULLO STATO DELLE RSA IN LOMBARDIA”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 10 luglio 2023 – Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia: “Dopo i gravi episodi accaduti alla Rsa, “Casa per Coniugi”, chiediamo con urgenza che l’assessore Bertolaso venga a riferire in Commissione Sanità. Spetta agli inquirenti appurare le responsabilità di ciò che accaduto nella struttura milanese, nel frattempo è necessaria trasparenza e conoscenza della situazione attuale e quindi diventa indispensabile audire Bertolaso, per misurare lo stato di salute di tutte le Rsa in Regione Lombardia. Tutto ciò anche per evitare che episodi come quelli della “Casa per Coniugi” si ripetano in altre strutture che in Lombardia, non dimentichiamo, per il 91% sono affidate a privati. Di conseguenza è necessario anche comprendere se il sistema di controlli regionali ad oggi presente sia capillare e completo”, conclude il capogruppo M5S Lombardia, Di Marco.

Redazione