AMBIENTE. RACCOLTA RIFIUTI E PULIZIA DELLA CITTÀ, I SERVIZI DI AMSA PROMOSSI DAI MILANESI

La raccolta differenziata e quella dei rifiuti ingombranti a domicilio i più apprezzati. Più del 95% degli intervistati si dichiara soddisfatto, la valutazione media è del 7,5

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 12 luglio 2023 – Amsa promossa con una valutazione media del 7,5 (su una scala da 1 a 10). Dalla raccolta rifiuti alla pulizia della città i milanesi si sono espressi positivamente sull’operato di Amsa sul territorio del Comune di Milano: oltre il 95% dei cittadini intervistati si è dichiarato soddisfatto e quasi uno su due (47%) ha dato un voto compreso tra l’8 e il 10. Questi alcuni dei risultati emersi dall’indagine sul grado di soddisfazione dei milanesi in merito ai servizi erogati dall’azienda e presentati ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle principali Associazioni dei consumatori.

L’indagine è stata realizzata attraverso interviste telefoniche su un campione di oltre 4mila persone domiciliate in 40 diversi quartieri del Comune di Milano, per garantire una fotografia nitida di tutto il territorio. Il target per lo studio è costituito da persone maggiorenni che all’interno dei nuclei familiari si occupano più spesso del conferimento dei rifiuti nei cassonetti condominiali, con una quota di interviste riservata a cittadini residenti di nazionalità non italiana e un’altra quota alla fascia di età compresa tra 18 e 44 anni.

Il servizio più apprezzato di Amsa si conferma il sistema di raccolta differenziata porta a porta, con una valutazione media pari a 7,9 e una elevata omogeneità di gradimento in tutti i quartieri.

Risultati più che positivi che si pongono in linea con quelli degli ultimi anni, ottenuti grazie alla collaborazione con i cittadini, che confermano Milano tra le metropoli più virtuose in Europa con una percentuale di raccolta differenziata che si attesta al 63% circa.

Nel dettaglio, il 95% degli intervistati si dichiara soddisfatto rispetto alla chiarezza e alla esaustività della comunicazione sulla raccolta differenziata e il 92% apprezza l’adeguatezza e la comodità degli orari di raccolta (entrambi gli aspetti con una valutazione media pari a 7,8). La gran parte degli interpellati afferma di conoscerne i benefici: il 37,3% ritiene infatti di esserne molto informato mentre il 57,9% dichiara di saperne abbastanza. Tra i rifiuti che generano maggiori dubbi ci sono i materiali misti (come i cartoni per bevande e alimenti), proprio per questo motivo oggetto di una nuova campagna di comunicazione lanciata da Amsa e A2A in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Sempre sul tema del corretto smaltimento dei rifiuti, più di un milanese su 6 afferma di aver usufruito del servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, conosciuto ormai da gran parte dei rispondenti (74,2%), riportando una valutazione media pari a 8,26. Molto apprezzate dai milanesi anche le riciclerie che nel 2022 sono state utilizzate dal 15% circa degli intervistati registrando un giudizio medio pari a 8,3.

Relativamente alla pulizia, quella stradale ha ricevuto, con una percentuale di soddisfatti dell’88,9%, una valutazione media pari a 7,25. Nel dettaglio, il servizio di igiene urbana più gradito risulta essere la pulizia delle aree di mercato al termine delle attività di vendita, che ottiene un voto medio di soddisfazione pari a 7,6. Seguono la pulizia e raccolta durante e/o dopo le manifestazioni (7,4), delle aree verdi (7,4) e gioco (7,3) e la cura nello svuotamento dei cestoni stradali (7,3).

Molto apprezzati anche i canali di contatto di Amsa: tra i touchpoint messi a disposizione degli utenti, l’App Puliamo presenta un voto medio di 8 su 10 e gli altri servizi – numero verde, sito internet e sportello fisico – hanno ottenuto un punteggio medio superiore al 7,5.

