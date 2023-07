(Mi-lorenteggio.com) Voghera 14 luglio 2023 – Stamane, una mamma di 45 anni ha strangolato suo figlio, un bambino di un anno. Inutili I soccorsi dei sanitari e delle forze dell’ordine, che ora indagano per ricostruire quanto avvenuto. La mamma avrebbe agito in presa ad un raptus e ora è piantonata in ospedale.

