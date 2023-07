Incidente stradale scontro tra mezzo pesante e altri due veicoli. Camionista sbalzato fuori dall’abitacolo

(mi-lorenteggio.com) Arese, 17 luglio 2023. Questa mattina alle ore 9.15 lungo l’autostrada tratta Bivio A8/A9 Arese-Lainate un mezzo pesante si è scontrato con altri due veicoli.

Nell’impatto, un uomo di 37 anni è stato traportato in codice rosso al Niguarda per trauma a torace e addome.

Il campionista, caduto dal finestrino laterale della cabina di guida, ha riportato un tramua alla schiena e ustioni di primo e secondo grado gli arti inferiori provocate da contatto diretto con la benzina fuoriuscita dal mezzo ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

Una donna di 57 anni è finita invece in codice giallo a Legnano per un trauma toracico.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti: elisoccorso, automedica, 3 ambulanze, VVF e FFOO soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico è bloccato e si registrano 8 km di coda verso Milano e 3 km verso Varese. Inoltre si registrano 5 km di coda in A9, in corrispondenza dell’immissione obbligatoria in A8 verso Varese.

Redazione