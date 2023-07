Buccinasco, Carta Solidale Acquisti 2023

Buccinasco (24 luglio 2023) – Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha stanziato i fondi per la distribuzione della Carta Solidale Acquisti 2023, detta anche “Carta Dedicata a Te”.

La Carta Solidale, distribuita una tantum e di importo pari a 382,50 euro, consente l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Per il Comune di Buccinasco sono previste 296 tessere, i cui beneficiari sono stati individuati da INPS: il Comune provvederà a informare i beneficiari selezionati mediante l’invio di una lettera con posta ordinaria indicante il numero identificativo della carta.

“I nostri uffici – dichiara il sindaco Rino Pruiti – stanno provvedendo all’invio delle lettere come stabilito dal governo. Ma va detto che questa misura non offrirà un reale sostegno a chi si trova in stato di disagio, sia per l’importo (praticamente 1 euro al giorno per nucleo familiare) sia per i criteri scelti che non tengono conto dei reali bisogni dei cittadini (perché escludere gli anziani soli?). Il nostro Comune, come sempre, non farà mai mancare un aiuto a chi si trova in difficoltà, non solo con il sostegno economico alle famiglie fragili ma anche con progetti sociali per aiutarle a uscire dallo stato di bisogno. Noi, a differenza del governo, prendiamo in carico le famiglie in modo complessivo: analizziamo il bisogno e le accompagniamo, senza dare mance”.

