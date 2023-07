Rho. Summer fest, un vero successo. Già si guarda al 2024

Comune e commercianti soddisfatti: “Bello vedere la persone contente di divertirsi e stare insieme”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 28 luglio 2023 – Tanta gente lungo le strade, famiglie soddisfatte per l’attenzione ai bambini, la sensazione di essere in vacanza cenando all’aperto. La Summer Fest 2023 ha ottenuto ottimi riscontri, nonostante il maltempo abbia causato qualche difficoltà nei primi giovedì di street food e concerti. E già si pensa a nuovi appuntamenti.

“Giovedì Summer Fest è alla sua seconda edizione, si è arricchita e ha messo in rete attività commerciali del territorio insieme a occasioni programmate dall’Assessorato alla Cultura: un esperimento che, superati gli intoppi legati a qualche temporale, vedremo di potenziare il prossimo anno – commenta l’assessore al Commercio e vicesindaco Maria Rita Vergani – E’ bello vedere la città viva, che apprezza quanto le viene offerto. Il rilancio del commercio cittadino passa anche da questi eventi che vedremo di proporre in altri momenti dell’anno, non solo in estate. Ringrazio gli organizzatori, ma anche gli uffici comunali, la protezione civile e la Polizia locale, che hanno permesso organizzazione e sicurezza durante tutte le serate”.

“Summer fest è stata un successo con migliaia di persone che hanno partecipato alle serate e alle numerose proposte culturali e culinarie. Sono contenta di avere visto molti rhodensi, e soprattutto molti giovani, partecipare a concerti ed eventi curiosi come la silent disco – aggiunge l’assessora alla Cultura, Valentina Giro – Abbiamo cercato di pensare a tutti, dai bambini, con le letture animate, agli amanti del jazz. Il successo è merito delle sinergie attivate con le varie realtà della città, dai commercianti ai giovani gruppi musicali, a dimostrare la ricchezza della nostra città. A settembre riprenderemo con tante nuove iniziative, vi aspettiamo”.

“Abbiamo visto le nostre attività mettersi in gioco, noleggiando gazebo e materiali, migliorando di settimana in settimana – commenta la presidente della delegazione Confcommercio di Rho, Patrizia Giudici – L’auspicio è che si possa proseguire facendo un bilancio dei pro e dei contro. Abbiamo avuto street food di qualità, i rhodensi lo hanno constatato. E le attività hanno aderito apprezzando che anche l’assessorato alla Cultura investisse in occasioni di intrattenimento. Ci scusiamo se abbiamo arrecato un po’ di disturbo, ma si tratta di una sera alla settimana e solo per un mese e mezzo all’anno. I diversi esercizi che hanno aderito ora aspettano i rhodensi nelle loro sedi, il legame continua”.

Matteo Olivares ricorda tutti i partecipanti per gli eventi food: AmaRhone, Rhop BirrificioEureka wine bar, Mastrorlando ristorante di pesce, Gelateria Bagutto, Caffè Dante, Birrificio Rhodense, Ca’ Nostra, Caffè Matteotti, Bessi Extrò.

“Se in passato si vedevano in centro soprattutto giovani, questa volta le famiglie si sono sentite coinvolte – aggiunge Francesco Di Scianni, che ha seguito l’organizzazione per Confcommercio – La gente faceva la spola da una piazza all’altra, la Summer Fest ha avuto successo e tanti ci hanno fatto i complimenti perché tutto si è svolto senza problemi. Obiettivo è ripetere la formula nel 2024, allargandoci ad altri spazi, per coinvolgere altre attività. Adesso che abbiamo iniziato, sarà tutto più facile”.

Dunque, appuntamento all’estate 2024. Con qualche assaggio d’estate, nell’attesa, anche nei prossimi mesi.