Cologno Monzese. 23enne uccide la ex e si costituisce

(mi-lorenteggio.com) Cologno Monzese, 29 luglio 2023 – Un 23enne italiano di origini marocchine, Zakaria Atqaoui, ha confessato di aver ucciso la ex fidanzata, una 20enne italiana, Sofia Castelli. L’omicidio è avvenuto la scorsa notte nell’appartamento della giovane, dopo che i due hanno trascorso insieme la serata, con anche un’amica. Il 23enne, in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri dove si è presentato all’alba per costituirsi, ha ucciso la ex a coltellate, con più fendenti alla gola. In corse le indagini per ricostruire quanto avvenuto e capire il movente.