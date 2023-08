Regione Lombardia sostiene il progetto: “Scuole in sella”

(mi-lorenteggio.com Milano, 3 agosto 2023 – Approvata in Giunta una delibera che impegna economicamente Regione Lombardia a sostenere il progetto: “Scuole in sella”. Un percorso ludico formativo della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), costruito per introdurre e avvicinare i giovani al mondo dell’Ippica e dell’equitazione.

Le parole del Sottosegretario con Delega Sport e Giovani Lara Magoni:

“Tra gli obbiettivi che Regione Lombardia si è prefissata per questo mandato c’è quello di promuovere l’attività fisica implementando la collaborazione con soggetti del settore sportivo, realtà scolastiche, sociali e sanitarie. Scuole in sella rappresenta a pieno tutto questo. Un progetto molto utile, educativo e che permetterà a tantissimi giovani studenti di approcciarsi al mondo dell’equitazione”.

“Il percorso formativo coinvolgerà molti istituti lombardi – ha spiegato il Sottosegretario Magoni – Sarà strutturato in due fasi: la prima, nelle scuole primarie con lezioni teoriche e di formazione; la seconda, nei centri ippici dove i ragazzi e le ragazze potranno cimentarsi nelle attività di scuderia. Un’opportunità incredibile di scoperta e di crescita per ognuno di loro”.

Il costo totale del percorso formativo è di 18 mila euro, l’impegno economico di Regione Lombardia è pari a 10 mila euro, il restante è coperto dalla FISE.

“Sostenere specifiche progettualità e iniziative che favoriscano la pratica dello sport all’interno del mondo scolastico ritengo sia importantissimo. Lo sport è cultura, è formazione, è educazione. Siamo quindi orgogliosi di aver potuto sostenere la Federazione Italiana Sport Equestri in questo progetto. Viva lo sport, in ogni sua forma e disciplina”.

Così ha concluso Lara Magoni, Sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia.

