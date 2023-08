Corsico. Cinema, ballo, torneo di carte e animazione per bambini nel week-end

(Mi-lorenteggio.com) Corsico, 4 agosto 2023) – Cinema, ballo, torneo di carte e animazione per bambini ad allietare il fine settimana di chi rimane in città. È la rassegna “Estate insieme”, organizzata dall’amministrazione comunale, che proseguirà fino a Ferragosto.

Questa sera, per il “Cinema sotto le stelle”, alle ore 21.30 in via Cavour verrà proiettato il film “Sonic 2”.

Sabato 5 agosto, per i più piccoli, dalle ore 17.30 alle 19.15 ai giardinetti Pascoli in via Cavour si terrà un’attività ispirata al mondo di Walt Disney. Alle ore 21 i balli latinoamericani saranno protagonisti della serata, che si svolgerà all’anfiteatro del parco Alpini d’Italia con la musica di El Rubio Loco & Gianni Sensitiva.

Domenica 6 luglio, dalle ore 15, per gli amanti del gioco delle carte al centro di via Foscolo si disputerà il torneo di burraco. Per informazioni e le iscrizioni: cell. 338 5958519; 331 9657196; 339 2884052.