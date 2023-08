Valsaviore (Bs). Escursionista si perde nell notte in un bosco e scivola per 40 metri, salvata con l’elicottero

(Mi-lorenteggio.com) VALSAVIORE (BS), 4 agosto – Intervento ieri sera per la Stazione di Media Valle Camonica del Soccorso alpino bresciano. Una escursionista stava scendendo dal Lago d’Arno ma ha perso il sentiero ed è finita in una zona molto boscosa e impervia. È anche scivolata per una quarantina di metri, riportando alcune contusioni; si è fermata su un balzo di roccia. Con il telefono è riuscita a chiedere aiuto e a dare alcune indicazioni. La centrale ha mandato sul posto le squadre territoriali del Soccorso alpino, otto i tecnici impegnati, e l’elisoccorso di Brescia di Areu, abilitato per il volo notturno e le operazioni speciali. La donna è stata localizzata, raggiunta, valutata nella parte sanitaria, messa in sicurezza e portata per un breve tratto in un punto in cui era possibile recuperarla con il verricello. Attivati anche i Vigili del fuoco. La conoscenza approfondita del territorio da parte dei tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico ha consentito di interpretare le informazioni in modo corretto e di capire subito la sua posizione. L’intervento è cominciato intorno alle 17:30 ed è finito verso le 22:00.

