Bollate. Ex Ceruti, online il Rapporto preliminare. Suggerimenti entro il 12 settembre

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 9 agosto 2023 – Il Comune informa che sono stati pubblicati l’Avviso di messa a disposizione del Rapporto Preliminare e la convocazione della Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la proposta di Piano di Lottizzazione in Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT vigente, relative al’area di Rigenerazione Urbana (AR) denominata “AR ex Ceruti”.

il “Rapporto Preliminare”, corredato di allegati tecnici, è anche depositato presso i Servizi Pianificazione del Territorio, SUE, SUAP e Commercio – Ufficio Urbanistica – del Comune di Bollate e può essere consultato per trenta giorni ovvero dal 9 agosto 2023 all’8 settembre 2023.

Chiunque può presentare suggerimenti e proposte entro e non oltre martedì 12 settembre 2023. Le istanze possono essere presentate in carta semplice allo “Sportello Polifunzionale – Semplificazione” del Comune di Bollate, Piazza Aldo Moro n. 1 (rispettando gli orari di apertura al pubblico) oppure a mezzo PEC, all’attenzione dell’Ufficio Urbanistica, scrivendo a: comune.bollate@legalmail.it, sempre entro martedì 12 settembre.

Per consultare tutta la documentazione, andare alla sezione news del sito del oppure sul sito informativo della Regione Lombardia “SIVAS” cliccando qui e cercando Area ex Ceruti Bollate.