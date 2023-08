Corsico. Ferragosto chiude l’“Estate insieme”: le iniziative nel weekend

(Mi-lorenteggio.com) Corsico,10 agosto 2023 – Si avvia alla conclusione la rassegna “Estate insieme”, organizzata dall’amministrazione comunale con appuntamenti per tutte le età.

«Abbiamo proposto una rassegna – evidenzia il sindaco Stefano Martino Ventura – che ha

soddisfatto un gran numero di persone, che hanno partecipato con entusiasmo alle diverse serate.

E di questo siamo contenti, perché volevamo rispondere al desiderio di stare insieme, guardando

un film, danzando e ascoltando musica o giocando a carte. I messaggi di ringraziamento ricevuti ci

incoraggiano a proseguire la strada intrapresa. Perché vogliamo una città sempre più viva e vivace,

dove gli spazi vengono occupati da persone per bene che hanno voglia di divertirsi in compagnia».

Venerdì 11 agosto, per il “Cinema sotto le stelle”, alle ore 21.30 in via Cavour verrà proiettato la

commedia italiana “La cena perfetta”. Sabato 12 agosto, dalle ore 17.30 alle 19.15 ai giardinetti

Pascoli in via Cavour per i bambini si terrà un’attività ispirata a “La bella e la bestia”, mentre in

serata, dalle ore 21, all’anfiteatro del parco Alpini d’Italia si potrà ballare il liscio con l’Orchestra

Luca Panama.

Gran finale martedì 15 per i festeggiamenti del Ferragosto con un duplice appuntamento alla

Fontana dell’incontro di via Cavour: alle ore 19 si esibiranno i comici della trasmissione Colorado

Fabrizio Brignolo e Giampiero Perone e a seguire si terrà un’anguriata per tutti i partecipanti. In

caso di maltempo le iniziative saranno proposte al teatro di via Verdi 2.

«Dopo la seguitissima rassegna teatrale e il mese dedicato a ‘Estate insieme’ – conclude il primo

cittadino – dopo quindici giorni ci sarà la grande Festa di Corsico, che apriremo con l’inaugurazione

del tanto atteso asilo nido Monti. Un altro tassello della nostra politica dell’agire per la città dove

viviamo e per la quale ci impegniamo ogni giorno».