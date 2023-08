Il bilancio della Polizia ferroviaria a Ferragosto

(mi-lorenteggio.com) Roma, 16 agosto 2023 – Il weekend di ferragosto non ferma le l’operato dei poliziotti della Polizia ferroviaria che, durante questo periodo di partenze per le vacanze ha potenziato i propri servizi. In questi giorni il bilancio delle attività svolte evidenzia i dati dei controlli effettuati: sono state 58.088 le persone controllate, 15 gli arrestati, 131 gli indagati e 179 sanzioni amministrative elevate, di cui 80 in materia di sicurezza ferroviaria. I servizi istituzionali, in concomitanza con le partenze estive, sono stati intensificati con l’impiego di 2353 pattuglie nelle stazioni e 273 a bordo treno. 534 i convogli ferroviari presenziati.

I servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti ai danni dei viaggiatori sono stati 83, 28 i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità, 20 gli stranieri trovati in posizione irregolare.

Il bilancio della Polizia ferroviaria a FerragostoControlli rafforzati anche durante l’operazione straordinaria “Stazioni sicure”, programmata in occasione delle maggiori partenze nel week end di Ferragosto.

Durante queste attività, alle quali hanno preso parte anche Unità cinofile e le pattuglie del Reparto prevenzione crimine, hanno riguardato in particolare 527 stazioni. 16.572 le persone controllate, 2 arrestati, 28 indagati, oltre 4.425 i bagagli ispezionati e 70 le sanzioni elevate.