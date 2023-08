È l’asilo Monti ad aprire la “Festa di Corsico 2023”: il programma

La kermesse corsichese, che si terrà dall’1 al 17 settembre, inizierà con l’inaugurazione del nido del centro storico. All’interno del ricco programma, anche due giornate speciali al parco Cabassina e in piazza Europa

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 16 agosto 2023 – Sarà aperta dall’inaugurazione dell’asilo Monti l’edizione 2023 della “Festa di Corsico”, che si terrà dall’1 al 17 settembre.

«La Festa rappresenta l’unione di tutta la comunità corsichese – dichiara il sindaco Stefano Martino Ventura – e un momento di crescita collettiva della nostra città. Per questo, abbiamo scelto di dare il via alle iniziative con l’inaugurazione del nido Monti: un servizio attesissimo dalle famiglie, che riapre dopo anni di chiusura, accogliendo 72 bambini e bambine di Corsico».

Il taglio del nastro è previsto venerdì 1 settembre alle ore 18.30, con un rinfresco per i partecipanti.

A seguire, alle ore 21 il discorso del sindaco e l’accensione delle luminarie nel centro storico, novità del 2023, daranno il via ufficiale alla “Festa di Corsico”

Il ricco programma della kermesse cittadina prevede tante iniziative culturali e d’intrattenimento pensate per tutte le età, tra cui: comicità, teatro, spettacoli musicali e per bambini, serate di ballo, momenti dedicati allo sport e giochi per grandi.

Quest’anno sono previste anche due giornate di festa speciale, una al parco Cabassina, (domenica 3 settembre) e una in piazza Europa (venerdì 15 settembre) con street food dalle ore 11.30 a mezzanotte, spettacoli per bimbi e ballo liscio.

Per ragazzi e ragazze del territorio, venerdì 8 settembre alle ore 21 si svolgerà il “Corsico music contest”, serata dlle sette note che vedrà come protagoniste le band corsiches

Il 16 settembre, sarà gIANMARIA, il giovane cantante molto amato dal pubblico anche per le sue performance a X Factor prima e al Festival di San Remo poi, a intrattenere il pubblico con la sua musica. Si esibirà al parco Alpini d’ Italia, in via Verdi alle 22, chiudendo il suo tour estivo “Mostro”

Sono anche previsti diversi laboratori sia per i bambini (cantastorie, giocoleria, cucina e cake design), che per gli adulti (lezioni di cous cous, make up, fotografia, public speaking, panificazione e coaching).

In caso di maltempo, le modifiche al programma saranno comunicate sul sito istituzionale www.comune.corsico.mi.it. Qui è disponibile il programma completo.