Zibido San Giacomo. Riapre la scuola dell’infanzia Salterio completamente rinnovata

L’edificio storico è stato sottoposto ad un importante intervento di riqualificazione e messa in sicurezza.

(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo, 4 settembre 2023 – Sarà inaugurata martedì 5 settembre, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, la scuola dell’infanzia Salterio. Il cantiere dello storico edificio adibito ad asilo, infatti,

è giunto al traguardo, riportando all’antico splendore la struttura edificata nel 1925 dalla famiglia Salterio e donata in eredità ai cittadini di Moirago, oggi ristrutturata e ammodernata.

Fortemente voluti dall’amministrazione Belloli, i lavori di riqualificazione che hanno interessato l’edificio scolastico sono relativi alla manutenzione straordinaria della copertura, all’efficientamento energetico, al consolidamento della soletta, alla realizzazione di scala antincendio e posa in opera di impianto elevatore per l’abbattimento barriere architettoniche. Sono stati inoltre sostituiti gli infissi mentre l’intonacatura esterna è stata eseguita da una restauratrice al fine di mantenere le caratteristiche architettoniche dell’edifico.

“Sono fiera del lavoro svolto – afferma il Sindaco Sonia Belloli – restituiamo alla cittadinanza ai nostri giovani studenti un edificio che da anni attendeva di essere riqualificato. Un asilo bello e sicuro al servizio delle nostre famiglie.”

Spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Bonizzi: “I lavori sono stati complessi sia per la situazione attuale legata al mondo dell’edilizia, sia per la presenza di tre imprese specializzate, che hanno seguito le direttiv della Soprintendenza. Siamo riusciti a portare a termine questo importante risultato, risanando e mettendo in sicurezza un altro edificio che fa parte del patrimonio immobiliare pubblico. È bene ricordare che l’intervento è stato quasi totalmente finanziato da enti sovracomunali per cui si sono attivate ben tre differenti linee di credito, per un totale di 609.000 euro circa di cui 121.000 finanziati dal comune e la restante parte da enti sovracomunali”.

In occasione del nuovo anno scolastico i bimbi torneranno finalmente nella loro scuola e ad attenderli – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Anita Temellini – troveranno anche le aule dipinte con i colori scelti proprio da loro insieme ai rispettivi insegnanti, così come è già avvenuto alla Secondaria di Primo Grado, nell’ambito

del progetto “Colora le scuole”.

V.A.