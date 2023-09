Concerto del 25° Magenta Jazz Festival e altri eventi jazz a Magenta

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 5 settembre 2023 – Nell’ambito della XXV edizione del Magenta Jazz Festival, domenica 10 settembre alle ore 21 si terrà il secondo concerto in programma con la formazione Lorenzo De Finti Quartet nella splendida cornice del cortile di Casa Giacobbe di via 4 Giugno a Magenta.

L’evento è a ingresso libero sino a esaurimento dei posti disponibili; è consigliata la prenotazione dei posti con email a: info@maxentiabigband.it.

Nel pomeriggio della stessa giornata, dalle ore 18 alle 20, la nostra formazione dixieland Maxentia Brass Band animerà le vie del centro di Boffalora Ticino in occasione della Festa della Sücia.

Questi eventi della domenica saranno anticipati dal concerto della grande formazione orchestrale Maxentia Big Band che si terrà sabato 9 settembre al Parco Lincoln di Vittuone alle ore 21. La Big Band magentina sarà diretta da Eugenia Canale e proporrà il concerto “A qualcuno piace Fred – omaggio allo swing di Fred Buscaglione”, con la voce di Fabio Calabrò. L’evento è a ingresso libero.

Un ringraziamento particolare va ai volontari dell’Associazione Culturale Maxentia Big Band per il loro impegno e all’Amministrazione Comunale che rende possibile realizzare il progetto del Magenta Jazz Festival a Magenta Città della Musica!