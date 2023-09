DL Racing a caccia del titolo della SuperSport Series GT al Mugello

Milano, 5 settembre 2023. Al termine della pausa estiva riaccende i motori la scuderia DL Racing, che riparte in forze nell’FX Racing Weekend dell’8-10 settembre al Mugello Circuit. Sui saliscendi dello spettacolare circuito toscano è in programma il penultimo round del SuperSport Series GT, la serie nazionale che la compagine milanese affronta schierando ben tre Huracan ST Evo2 nella proficua partnership che la vede protagonista insieme a Lamborghini Roma. L’occasione del Mugello è ghiotta per Federico Scionti, il 30enne pilota romano che con il team ha finora dominato il campionato grazie a 6 successi sulle altrettante gare finora disputate. Nella doppia sfida del Mugello, Scionti può chiudere i conti e conquistare con un appuntamento di anticipo il titolo di campione 2023, il primo della storia del SuperSport Series GT.

Il weekend toscano sarà particolarmente importante anche per gli altri alfieri di Lamborghini Roma by DL Racing. Il 20enne rookie varesino Alessio Scarfò sarà protagonista in entrambe le gare con la seconda Huracan da 620 cavalli schierata dalla squadra, forte della bella rimonta compiuta nell’ultimo round di Misano, dove ha ottenuto una preziosa top-5 e acquisito ulteriore esperienza e consapevolezza nel percorso di crescita intrapreso nel mondo delle Gran Turismo, categoria nella quale il giovane driver lombardo è alla stagione d’esordio. Il terzo equipaggio, tutto romano, è invece formato da due piloti che si divideranno i vari turni di pista. Dopo i notevoli progressi mostrati nelle precedenti prove, riaccende i motori anche il pilota e General Manager di Lamborghini Roma Marco Santanocita, che nell’occasione sarà affiancato dal sempre più sorprendente Matteo Marulla, 21 anni e già protagonista da podio in stagione.

Il weekend della SuperSport Series GT al Mugello si apre venerdì 8 settembre con le prove libere mattutine, seguite al pomeriggio dalle qualifiche, previste alle 16.00. Sabato gara 1 si disputa alle 12.40 e gara 2 domenica alle 15.05. Entrambe sulla distanza di 25 minuti, le due corse saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube degli FX Racing Weekend e durante il fine settimana saranno disponibili anche una serie di dirette con interviste ai piloti.

L’appuntamento in terra toscana ospita anche la quarta tappa del Porsche Club GT 2023, monomarca nel quale DL Racing è da sempre protagonista di vertice e al Mugello schiera il portacolori di origini siciliane Diego Locanto, di nuovo impegnato sulla Porsche 911 GT3 RS di ultima generazione dopo aver già conquistato la vittoria a Misano. A capo della scuderia milanese, lo stesso Locanto dichiara in vista del weekend: “Affrontiamo l’appuntamento del Mugello con rinnovata determinazione dopo le ottime prestazioni mostrate nella prima parte di stagione. Siamo fiduciosi del fatto che Scionti possa centrare l’obiettivo massimo nel SuperSport Series GT, così come del fatto che gli altri equipaggi saranno in battaglia per il podio. Personalmente invece andrò a caccia di un primato sul giro, fra l’altro per la prima volta con a disposizione degli pneumatici semi-slick e cercando di confermare pilota e team anche ai vertici del Porsche Club GT”.

SuperSport Series GT 2023: 1-2 aprile Monza; 29-30 aprile Vallelunga; 15-16 luglio Misano; 9-10 settembre Mugello; 11-12 novembre Misano